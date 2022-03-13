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Zelenskiy'den Putin'e Çeçenistan göndermesi: Daha fazla kayıp verdiler

13.03.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşının 18. gününde de gerilim hiç azalmadı. Rusya saldırmaya Ukrayna topraklarını korumaya devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin'e dikkat çeken bir göndermede bulundu. Zelenksiy pes etmeyeceklerini vurgulayarak, "Rusya, 18 günde Çeçenistan savaşından daha fazla kayıp verdi." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'den Putin'e Çeçenistan göndermesi: Daha fazla kayıp verdiler

Dünyanın Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimini yakından takip ediyor. Batı'nın yaptırımları Rusya'ya henüz geri adım attırmadı. İki ülke arasındaki müzakereler de sonuçsuz kalınca Ukrayna'lılar ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Ukrayna'dan yapılan açıklamaya göre şu ana kadar 13 bin Rus işgalci öldürüldü.

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"BUGÜN PAZAR AMA KİMİN UMURUNDA"

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş 18 gündür devam ediyor. Ukrayna halkına seslenen Zelenskiy, Rusya’nın kayıplarına ve Mariupol’daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Devlet Başkanı Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Bugün pazar ama kimin umurunda. Donbass’ta savaşın 8 uzun yılı. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının 18. günü. 18 günde neredeyse 13 bin işgalci öldürüldü. Rusya, Çeçen savaşından daha fazla kayıp verdi. Rusya binlerce askeri teknik araç, 74 uçak, 86 helikopter kaybetti. Ellerinde daha fazla olduğunu ve savunmaya devam edeceğimizi biliyoruz. Ukrayna pes etmeyecek, askerler pes etmeyecek, halk pes etmeyecek. Ukrayna kahramanca mücadele gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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"İNSANİ YARDIMLARA ENGEL OLUYORLAR"

Tahliyelerin ve insani yardım tırlarının engellendiğini belirten Zelenskiy, "Yaklaşık 125 bin vatandaşımızı tahliye ederek güvenli bölgelere ulaştırdık. Bugün önemli görevimiz Mariupol şehri. İnsani yardım tırımız bu şehirden 80 kilometre yani 2 saatlik mesafede ancak işgalciler engel oluyor. Ukrayna o bölgeye 100 tonluk insani yardım gönderdi. Bu yardımın ulaşabilmesi için bütün diplomatik yolları kullanıyoruz. Bakalım Moskova bunu duyacak mı? 40 milyon Ukraynalının zor durumda olduğunu biliyorum ancak biz yüzde 100 kazanacağız. Yaşasın Ukrayna" şeklinde konuştu.

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Rusya Ukrayna
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