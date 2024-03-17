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Rusya'dan Fransa'ya Ukrayna konusunda 'tuhaf' göndermesi

17.03.2024 16:17
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ukrayna’ya birlik gönderme konusunda "sürekli kendisiyle çelişerek, tuhaf şeyler" söylediğini belirtti.

Rusya'dan Fransa'ya Ukrayna konusunda 'tuhaf' göndermesi

Zaharova, Solovyov Live TV kanalına yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Ukrayna’ya askeri birlik gönderme ve ateşkes konularındaki açıklamalarını eleştirdi.

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"SÜREKLİ KENDİSİYLE ÇELİŞİYOR, ÇOK TUHAF ŞEYLER SÖYLÜYOR"

Macron’un farklı zamanlarda farklı açıklamalar yaptığına dikkati çeken Zaharova, "Sürekli kendisiyle çelişiyor, çok tuhaf şeyler söylüyor. Önce Avrupa Birliği'nin veya tek tek NATO ülkelerinin birliklerinin (Ukrayna'da) çatışma bölgesine gönderilmesinden bahsediyor, sonra asla böyle bir şeye girişmeyeceğini belirtiyor. Şimdi de Olimpiyat Oyunları'ndan (oynandığı süreçte Rusya’ya ateşkes teklifi yapacağı) bahsetmeye başladı." ifadesini kullandı.

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Daha önce Macron, Ukrayna medyasına Fransa'nın Paris'teki Olimpiyat Oyunları süresince Rusya'ya ateşkes teklif edeceğini söylemişti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Fransa Rusya Ukrayna
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