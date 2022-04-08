Rusya'dan Google kararı! Roskomnadzor detayları açıkladı

Rusya-Ukrayna savaşında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Rusya'nın iletişim denetleme kurumu Roskomnadzor'dan Google konusunda bir açıklama yapıldı.

ROSKOMNADZOR'DAN GOOGLE KARARI

Roskomnadzor, Google'a Rus yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle aralarında reklam verilmesinin yasaklanmasının da yer aldığı cezai işlem uygulanacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Rus devlet medyasının platformunu kullanmasını yasaklayan YouTube'un, Rusya'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyonunun" seyrine ilişkin "sahte bilgi ve görsellerin yayıldığı en önemli platform haline geldiği ve Rusya Federasyonu ordusunun itibarını sarstığı" ifade edildi.

(Reuters)

