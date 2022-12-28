HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'Doğal gaz dağıtım merkezi projesinin pratik uygulamasına başladık'

Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'Doğal gaz dağıtım merkezi projesinin pratik uygulamasına başladık'

28.12.2022 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz dağıtım projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Miller, "Bu karar, iki ülke liderleri düzeyinde alındı ve biz bu projenin pratik uygulamasına başladık" ifadelerini kullandı. Miller, "Bu karar, iki ülke liderleri düzeyinde alındı" diye konuştu.

Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'Doğal gaz dağıtım merkezi projesinin pratik uygulamasına başladık'

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Gazprom'un 2022 yılına dair çalışmalarını içeren üretim rakamlarına dair açıklamalarda bulundu. Bu yıl içerisinde Rusya'da, 412 milyar ton gaz üretimi yapıldığını belirten Miller, "Gazprom, 2022 yılında 412 milyar 600 milyon metreküp gaz üretti. Bu gaz, yurt içindeki tüketicilerimize karşı tüm yükümlülüklerimizi yerine getirmemize ve ihracat için gerekli hacimleri sağlamamıza yetecek. Gapzprom’un gaz iletim sisteminden 243 milyar 100 milyon metreküp gaz ise Rus tüketicilerimize sağlanacak. Yurt dışına da 100 milyar 900 milyon metreküp doğal gaz sağlanacak" dedi.

'BU YILIN ZOR BİR YIL OLDUĞUNU BELİRTMEK İSTERİM'

Rus gazının satışında 2022 yılı tahminlerine göre 65 milyar metreküplük bir sapma meydana geldiğini ve satış tahminlerindeki gerilemenin de Avrupa ülkelerinin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar olduğunu söyleyen Miller, "Öngörülen tahminlerin 65 milyar metreküp dolayında gerisinde olduğumuzu biliyorsunuz. Bu 65 milyar metreküp gazın 55 milyar metreküpünün 27 Avrupa ülkesine ait olduğunu anlıyorsunuz. Bu çok şey anlatıyor. Bu yılın zor bir yıl olduğunu belirtmek isterim. Enerji piyasalarında kelimenin tam anlamıyla topyekûn değişimler yaşandı. Eskiden bu tür değişikliklere ‘aşırı dalgalanma’ derdik, yıl sonuna doğru bunun bir ‘türbülans’ olduğunu söylemeye başladık" ifadelerini kullandı.

dw

Miller ayrıca, Çin'deki gaz tüketiminin artışına işaret ederek önümüzdeki 20 yılda Çin'e gaz sevkiyatının yüzde 20 düzeyinde artabileceğine de vurgu yaptı.

'BU KARAR İKİ ÜLKE LİDERLERİ DÜZEYİNDE ALINDI'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önerisiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sıcak karşıladığı Türkiye'de doğal gaz merkezi oluşturma projesiyle ilgili de konuşan Miller, Türk tarafıyla bu proje üstünde anlaşmaya vardıklarını aktararak, "Türkiye tarafıyla birlikte bu ülkede doğal gaz dağıtım merkezi projesinin pratik uygulamasına başladık. Bu karar, iki ülke liderleri düzeyinde alındı ve biz bu projenin pratik uygulamasına başladık. Dolayısıyla elbette yeni projelerimizi ve enerji güvenliğimizi düşünüyoruz. Deniz boru hatlarındaki TürkAkım ve Mavi Akım projelerinin güvenle çalıştığını belirtmek isterim" diye konuştu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kosova-Sırbistan gerilimi büyüyor! ABD ve AB'den ortak açıklamaKosova-Sırbistan gerilimi büyüyor! ABD ve AB'den ortak açıklama
Tüyleri diken diken eden Türkiye tahmini! Eksi 46 derece...Tüyleri diken diken eden Türkiye tahmini! Eksi 46 derece...
Araba hayali kurarken akılalmaz tuzağa düştü: '15 yıllık sermayem bir anda yok olup gitti'Araba hayali kurarken akılalmaz tuzağa düştü: '15 yıllık sermayem bir anda yok olup gitti'
Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye doğal gaz gazprom

En Çok Okunan Haberler

EYT'liler nefesini tuttu! Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak

EYT'liler nefesini tuttu! Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak

Bakan Soylu 'İmamoğlu beni aradı' diyerek duyurdu

Bakan Soylu 'İmamoğlu beni aradı' diyerek duyurdu

1 Ocak'tan itibaren hepsi değişecek! İğneden ipliğe...

1 Ocak'tan itibaren hepsi değişecek! İğneden ipliğe...

İmamoğlu davasında gerekçeli karar açıklandı

İmamoğlu davasında gerekçeli karar açıklandı

Soylu 'Beni aradı, yardım istedi' dedi! İmamoğlu'ndan jet yanıt

Soylu 'Beni aradı, yardım istedi' dedi! İmamoğlu'ndan jet yanıt

Sibirya soğukları geliyor! İki ihtimal var: Türkiye bunu bekliyor

Sibirya soğukları geliyor! İki ihtimal var: Türkiye bunu bekliyor

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Yılbaşında sevdiklerinize yapay zeka ile oluşturulmuş profil fotoğrafları hediye edin!

Yılbaşında sevdiklerinize yapay zeka ile oluşturulmuş profil fotoğrafları hediye edin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.