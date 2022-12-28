Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'Doğal gaz dağıtım merkezi projesinin pratik uygulamasına başladık'

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Gazprom'un 2022 yılına dair çalışmalarını içeren üretim rakamlarına dair açıklamalarda bulundu. Bu yıl içerisinde Rusya'da, 412 milyar ton gaz üretimi yapıldığını belirten Miller, "Gazprom, 2022 yılında 412 milyar 600 milyon metreküp gaz üretti. Bu gaz, yurt içindeki tüketicilerimize karşı tüm yükümlülüklerimizi yerine getirmemize ve ihracat için gerekli hacimleri sağlamamıza yetecek. Gapzprom’un gaz iletim sisteminden 243 milyar 100 milyon metreküp gaz ise Rus tüketicilerimize sağlanacak. Yurt dışına da 100 milyar 900 milyon metreküp doğal gaz sağlanacak" dedi.

'BU YILIN ZOR BİR YIL OLDUĞUNU BELİRTMEK İSTERİM'

Rus gazının satışında 2022 yılı tahminlerine göre 65 milyar metreküplük bir sapma meydana geldiğini ve satış tahminlerindeki gerilemenin de Avrupa ülkelerinin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar olduğunu söyleyen Miller, "Öngörülen tahminlerin 65 milyar metreküp dolayında gerisinde olduğumuzu biliyorsunuz. Bu 65 milyar metreküp gazın 55 milyar metreküpünün 27 Avrupa ülkesine ait olduğunu anlıyorsunuz. Bu çok şey anlatıyor. Bu yılın zor bir yıl olduğunu belirtmek isterim. Enerji piyasalarında kelimenin tam anlamıyla topyekûn değişimler yaşandı. Eskiden bu tür değişikliklere ‘aşırı dalgalanma’ derdik, yıl sonuna doğru bunun bir ‘türbülans’ olduğunu söylemeye başladık" ifadelerini kullandı.

Miller ayrıca, Çin'deki gaz tüketiminin artışına işaret ederek önümüzdeki 20 yılda Çin'e gaz sevkiyatının yüzde 20 düzeyinde artabileceğine de vurgu yaptı.

'BU KARAR İKİ ÜLKE LİDERLERİ DÜZEYİNDE ALINDI'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önerisiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sıcak karşıladığı Türkiye'de doğal gaz merkezi oluşturma projesiyle ilgili de konuşan Miller, Türk tarafıyla bu proje üstünde anlaşmaya vardıklarını aktararak, "Türkiye tarafıyla birlikte bu ülkede doğal gaz dağıtım merkezi projesinin pratik uygulamasına başladık. Bu karar, iki ülke liderleri düzeyinde alındı ve biz bu projenin pratik uygulamasına başladık. Dolayısıyla elbette yeni projelerimizi ve enerji güvenliğimizi düşünüyoruz. Deniz boru hatlarındaki TürkAkım ve Mavi Akım projelerinin güvenle çalıştığını belirtmek isterim" diye konuştu. (İHA)

