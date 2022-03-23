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Rusya'dan 'NATO ile savaş' uyarısı! 'Doğrudan karşı karşıya gelebiliriz'

23.03.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'yı işgal etmeyi sürdüren Rusya'dan gelen son dakika açıklaması yeni ve daha büyük çaplı bir savaş olasılığına göndermede bulunuyor. Rusya, NATO ile doğrudan çatışma yaşanabileceği konusunda uyarı yaptı.

Rusya'dan 'NATO ile savaş' uyarısı! 'Doğrudan karşı karşıya gelebiliriz'

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rusya dünyaya kafa tutmayı sürdürüyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un açıklaması NATO ile savaş iması barındırması açısından dikkat çekti. Lavrov, Ukrayna'ya barış güçleri gönderildiği takdirde bunun Rusya ile NATO'nun doğrudan karşı karşıya gelmesine yol açabileceğini ifade etti.

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Polonya geçen hafta Ukrayna'ya uluslararası barış gücü misyonu gönderilmesi ve savunması için gerekli araçların verilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Lavrov ayrıca Ukrayna ile görüşmelerin zorlu olduğunu, Kiev'in sürekli pozisyonunu değiştirdiğini belirtti. (Reuters)

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