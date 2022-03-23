Rusya'dan 'NATO ile savaş' uyarısı! 'Doğrudan karşı karşıya gelebiliriz'

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rusya dünyaya kafa tutmayı sürdürüyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un açıklaması NATO ile savaş iması barındırması açısından dikkat çekti. Lavrov, Ukrayna'ya barış güçleri gönderildiği takdirde bunun Rusya ile NATO'nun doğrudan karşı karşıya gelmesine yol açabileceğini ifade etti.

Polonya geçen hafta Ukrayna'ya uluslararası barış gücü misyonu gönderilmesi ve savunması için gerekli araçların verilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Lavrov ayrıca Ukrayna ile görüşmelerin zorlu olduğunu, Kiev'in sürekli pozisyonunu değiştirdiğini belirtti. (Reuters)

