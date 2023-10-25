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Rusya'dan nükleer saldırı tatbikatı! "Büyük bir nükleer saldırı gerçekleştirmek için..."

25.10.2023 19:35 | Son Güncelleme:
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Kremlin'den yapılan açıklamada, kara, hava ve deniz unsurlarıyla misilleme amaçlı nükleer saldırı tatbikatının yapıldığı bildirildi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu nükleer tatbikata ilişkin, “Tatbikat, düşmanın bir nükleer saldırısına misilleme olarak büyük bir nükleer saldırı gerçekleştirme görevlerini uygulamayı içermektedir.” ifadesini kullandı.

Rusya'dan nükleer saldırı tatbikatı! "Büyük bir nükleer saldırı gerçekleştirmek için..."

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in video konferans yöntemiyle takip ettiği tatbikatta, kara, deniz ve hava unsurlarına ait nükleer caydırıcılık silahlarının kullanıldığı belirtildi.

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TATBİKAT MİSİLLEME AMACI TAŞIYOR

Tatbikatta balistik ve seyir füzelerinin fırlatıldığına işaret edilen açıklamada, fırlatmaların Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezinden kontrol edildiği kaydedildi.

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Açıklamada, tatbikatta Yars kıtalararası balistik ve Sineva balistik füzelerinin kullanıldığı belirtildi.

Rus devlet televizyonlarında da yayınlanan tatbikat görüntülerinde, Putin’e rapor verdiği görülen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, “Tatbikat, düşmanın bir nükleer saldırısına misilleme olarak büyük bir nükleer saldırı gerçekleştirme görevlerini uygulamayı içermektedir.” ifadesini kullandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya nükleer putin tatbikat

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