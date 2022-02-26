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Rusya'dan siber saldırı iddialarına yalanlama

26.02.2022 03:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Savunma Bakanlığı, siber saldırı sonucu internet sitesinin devre dışı bırakıldığı iddiasını yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Savunma Bakanlığının internet sitesinin tüm donanım ve yazılımları, verilen parametrelerle normal modda çalışıyor." ifadesine yer verildi.

Rusya'dan siber saldırı iddialarına yalanlama

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'ya karşı siber savaş açan Anonymous tarafından, Bakanlığın internet sitesinin devre dışı bırakıldığı iddiasını reddederek sitenin her zamanki gibi çalıştığını ileri sürdü.

İDDİALAR REDDEDİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sosyal ağlarda Bakanlığın internet sitesinin Anonymous hacker topluluğunca devre dışı bırakıldığı ve askeri personelin kişisel verilerine ulaşıldığıyla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada, "Rusya Savunma Bakanlığının internet sitesinin tüm donanım ve yazılımları, verilen parametrelerle normal modda çalışıyor." ifadesine yer verildi.

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Savunma Bakanlığının askeri personeli ve diğer çalışanlarının herhangi bir kişisel veri listesini Bakanlığın internet sitesindeki sunucularda saklamadığı aktarılan açıklamada, bunun "Ukraynalıların bilmediği Rusya yasalarınca yasaklanmış olduğu" dile getirildi.

Hacker topluluğu Anonymous, Ukrayna’ya saldırması nedeniyle Rusya’ya karşı siber savaş açmıştı. Topluluk, Twitter hesabından, tüm dünyadaki bilgisayar korsanlarına Rusya’yı hedef alma çağrısı yapmış, Kremlin’in internet sitesi dahil devlete ait pek çok internet sitesini erişilmez hale getirdiklerini duyurmuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
siber saldırı Rusya
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