Rusya’dan şoke eden tehdit! İngiltere'deki hedefleri vuracak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İngiltere ve diğer NATO ülkelerinden gelen silah sevkiyatlarının onları meşru bir hedef haline getirdiğini söyledi. "Rusya'nın askeri malzemelerin lojistiğini bozmak uğruna, Kiev rejimine silah sağlayan NATO ülkelerinin topraklarındaki askeri hedefleri vurabileceğini doğru anlıyor muyuz? sorusuna Zaharova "Bu doğrudan Ukrayna topraklarında daha fazla ölüme ve kan dökülmesine neden oluyor. Anladığım kadarıyla İngiltere de bunu isteyen ülkelerden biri." diyerek cevap verdi. Ancak şu an için böyle bir şey düşünülmediğini sözlerine ekledi.

''TAMAMEN MEŞRU''

İngiltere Savunma Bakanı James Heappey Ukrayna'nın Rus altyapısına yönelik saldırılarda İngiliz silahlarını kullanmasının "tamamen meşru" olduğunu söyledi ve Rusya’nın bu ifadelerini provakasyon olarak değerlendirdi.

İngiltere Başbakan yardımcısı ve Adalet Bakanı olan Dominic Raab da "Rusya'nın açıklaması hukuka aykırı ve yaptığımız şey yasal. Tüm devletler saldırgan bir işgale karşı yasal savunma hakkını kullanan herhangi bir devlete askeri destek sağlama hakkına sahiptir. Açıkçası, Rusya diğer ülkeleri tehdit etmeye başlarsa, bu sadece uluslararası toplumda durdurulmaları gerektiği konusundaki dayanışma ve fikir birliğini daha da artıracaktır." dedi.

HEDEF GÖSTEREBİLİR

İngiltere Parlamentosu’na bağlı Savunma Seçim Komitesi Başkanı Tobias Ellwood ise Heappey'nin sözlerinin Rusya'nın Ukrayna dışında Batılı ülkeleri de hedef almasına ve özellikle de Polonya'nın tehlikeye girmesine neden olabileceğini belirtti.

''BU SAVAŞ DEMEKTİR''

Kremlin sözcüsü Dimitri Lavrov ise, Batı'yı Rusya'ya karşı gizli bir çatışma yürütmekle suçladı. "NATO, özünde, bir vekil aracılığıyla Rusya ile bir savaşa giriyor ve bu vekili silahlandırıyor. Bu, savaş demektir." dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı da "Londra'nın Ukrayna’yı bu tür eylemlere doğrudan provokasyonunun, bu eylemlerin gerçekleştirilmesi durumunda, derhal orantılı tepkimize yol açacağının altını çizmek isteriz. Uyardığımız gibi, Rus Silahlı Kuvvetleri, Kiev'deki karar alma merkezlerinde yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla misilleme saldırıları başlatmaya gece gündüz hazır." diyerek ülkeleri uyardı.



