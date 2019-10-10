Rusya'dan Türkiye'nin Suriye harekâtı için açıklama: Anlıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı Yuri Ushakov şunları söyledi:
"Rusya Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlıyor, ancak taraflar itidalli olmalı. Suriye'nin egemenliği ve bütünlüğüne saygı duyulmalı, kuzeydoğu Suriye'deki durum endişe kaynağı. Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunda sivillerin zarar görmesi kabul edilemez bir durum olur. Suriye krizine siyasi çözüm çabalarının zarar görmemesi önemli."
İNGİLTERE'DEN İNSANI KRİZ UYARISI
İngiltere, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna başlattığı askeri harekatın ardından itidal çağrısında bulunurken, harekatın IŞİD'li teröristlerle mücadeleye zarar vereceği ve insani bir kriz ihtimali yaratabileceği uyarısında bulundu.
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "İngiltere'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yapılan askeri harekat hakkında hayal kırıklığı ile endişelerini ifade etmek ve itidal çağrısında bulunmak için" Türkiye ile görüştüğünü söyledi.
Raab, "Müdahele daha büyük bir insani kriz riskini oluşturuyor ve Daeş (İslam Devleti militan örgütü) ile mücadeleye zarar veriyor" açıklamasında bulundu.
İSRAİL'DEN KINAMA
İsrail Başbakanı Netanyahu Türk ordusunun Suriye'nin kudeydoğusundaki Kürt güçlerine karşı istilasını kınadı ve etnik temizlik olasalığı hakkında uyarıda bulundu.
Netanyahu, Twitter'da "İsrail Türkiye'nin Suriye'deki Kürt bölgesini işgalini şiddetle kınıyor ve Türkiye tarafından Kürtlere ve uzantılarına etnik temizliğe karşı uyarıyor" açıklamasında bulundu.
Netanyahu, "İsrail cesur Kürtlere insani yardım iletmek için hazır" diye ekledi.
"KABUL EDİLEMEZ"
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Türkiye'nin dün başlayan Suriye harekatının "kabul edilemez" olduğunu ifade ederek, çatışmaların bir an önce durdurulması çağrısında bulundu.
İktidardaki koalisyonun ortağı Beş Yıldız Hareketi partisinin lideri olan Di Maio, basın toplantısında "Hükümet olarak Türkiye'nin başlattığı saldırıların kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Saldırıları kınıyoruz çünkü geçmişte askeri eylemler hep daha fazla teröre sebebiyet verdi" dedi.
Di Maio, "Son yıllarda trajedi yaşayan Suriyelilerin hayatlarını tehlikeye atan bu kabul edilemez saldırının hemen sonlandırılması çağrısında bulunuyoruz" dedi.
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