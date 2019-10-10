Rusya'dan Türkiye'nin Suriye harekâtı için açıklama: Anlıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı Yuri Ushakov şunları söyledi:

"Rusya Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlıyor, ancak taraflar itidalli olmalı. Suriye'nin egemenliği ve bütünlüğüne saygı duyulmalı, kuzeydoğu Suriye'deki durum endişe kaynağı. Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunda sivillerin zarar görmesi kabul edilemez bir durum olur. Suriye krizine siyasi çözüm çabalarının zarar görmemesi önemli."

İNGİLTERE'DEN İNSANI KRİZ UYARISI

İngiltere, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna başlattığı askeri harekatın ardından itidal çağrısında bulunurken, harekatın IŞİD'li teröristlerle mücadeleye zarar vereceği ve insani bir kriz ihtimali yaratabileceği uyarısında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "İngiltere'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yapılan askeri harekat hakkında hayal kırıklığı ile endişelerini ifade etmek ve itidal çağrısında bulunmak için" Türkiye ile görüştüğünü söyledi.

Raab, "Müdahele daha büyük bir insani kriz riskini oluşturuyor ve Daeş (İslam Devleti militan örgütü) ile mücadeleye zarar veriyor" açıklamasında bulundu.