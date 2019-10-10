HABER

Rusya'dan Türkiye'nin Suriye harekâtı için açıklama: Anlıyoruz

DÜNYA HABERLERİ  | 10.10.2019 17:43 | Son Güncelleme

Rusya devlet başkanlığı makamı Kremlin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı harekatın endişe yarattığını ancak Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anladığını belirtti.

Rusya'dan Türkiye'nin Suriye harekâtı için açıklama: Anlıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı Yuri Ushakov şunları söyledi:

"Rusya Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlıyor, ancak taraflar itidalli olmalı. Suriye'nin egemenliği ve bütünlüğüne saygı duyulmalı, kuzeydoğu Suriye'deki durum endişe kaynağı. Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunda sivillerin zarar görmesi kabul edilemez bir durum olur. Suriye krizine siyasi çözüm çabalarının zarar görmemesi önemli."

İNGİLTERE'DEN İNSANI KRİZ UYARISI

İngiltere, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna başlattığı askeri harekatın ardından itidal çağrısında bulunurken, harekatın IŞİD'li teröristlerle mücadeleye zarar vereceği ve insani bir kriz ihtimali yaratabileceği uyarısında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "İngiltere'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yapılan askeri harekat hakkında hayal kırıklığı ile endişelerini ifade etmek ve itidal çağrısında bulunmak için" Türkiye ile görüştüğünü söyledi.

Raab, "Müdahele daha büyük bir insani kriz riskini oluşturuyor ve Daeş (İslam Devleti militan örgütü) ile mücadeleye zarar veriyor" açıklamasında bulundu.

İSRAİL'DEN KINAMA

İsrail Başbakanı Netanyahu Türk ordusunun Suriye'nin kudeydoğusundaki Kürt güçlerine karşı istilasını kınadı ve etnik temizlik olasalığı hakkında uyarıda bulundu.

Netanyahu, Twitter'da "İsrail Türkiye'nin Suriye'deki Kürt bölgesini işgalini şiddetle kınıyor ve Türkiye tarafından Kürtlere ve uzantılarına etnik temizliğe karşı uyarıyor" açıklamasında bulundu.

Netanyahu, "İsrail cesur Kürtlere insani yardım iletmek için hazır" diye ekledi.

"KABUL EDİLEMEZ"

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Türkiye'nin dün başlayan Suriye harekatının "kabul edilemez" olduğunu ifade ederek, çatışmaların bir an önce durdurulması çağrısında bulundu.

İktidardaki koalisyonun ortağı Beş Yıldız Hareketi partisinin lideri olan Di Maio, basın toplantısında "Hükümet olarak Türkiye'nin başlattığı saldırıların kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Saldırıları kınıyoruz çünkü geçmişte askeri eylemler hep daha fazla teröre sebebiyet verdi" dedi.

Di Maio, "Son yıllarda trajedi yaşayan Suriyelilerin hayatlarını tehlikeye atan bu kabul edilemez saldırının hemen sonlandırılması çağrısında bulunuyoruz" dedi.

PARTNERGören şaşkına döndü! Yarı çıplak halde kız arkadaşıyla...Gören şaşkına döndü! Yarı çıplak halde kız arkadaşıyla...
‘Türkiye Oyunu Kuralına Göre Oynamazsa Yaptırımlarla Hedef Alırız’‘Türkiye Oyunu Kuralına Göre Oynamazsa Yaptırımlarla Hedef Alırız’
Soner Çağaptay 'Türkiye'nin Harekatı Savaş Olmayan Savaş'Soner Çağaptay 'Türkiye'nin Harekatı Savaş Olmayan Savaş'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya Suriye

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin operasyonunun ardından Esad rejiminden açıklama

Türkiye'nin operasyonunun ardından Esad rejiminden açıklama

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Anne memureye esnek çalışma yolda

Anne memureye esnek çalışma yolda

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan bir açıklama daha

Trump'tan bir açıklama daha

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Maalesef...

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Maalesef...

Trump’tan tepki çeken Türkiye açıklaması!

Trump’tan tepki çeken Türkiye açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya’dan Türkiye’ye seyahat uyarısı

Almanya’dan Türkiye’ye seyahat uyarısı

Son dakika: Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Diyarbakır'da HDP'lilerin izinsiz açıklamasına müdahale

Diyarbakır'da HDP'lilerin izinsiz açıklamasına müdahale

Avusturya'da patlama

Avusturya'da patlama: Yaralılar var!

İran: Türkiye, Suriye'deki güçlerini geri çekmeli

İran: Türkiye, Suriye'deki güçlerini geri çekmeli

Rusya'dan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili son dakika açıklaması

Rusya'dan 'Barış Pınarı'yla ilgili yeni açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.