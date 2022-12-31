HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya'dan Ukrayna'ya saldırılar devam ediyor! Zelenskiy sert konuştu: 'Affedilmeyecekler'

Rusya'dan Ukrayna'ya saldırılar devam ediyor! Zelenskiy sert konuştu: 'Affedilmeyecekler'

31.12.2022 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılın son gününde Rusya'dan Ukrayna'ya saldırılar devam etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine yönelik saldırıları sürdürdüğünü belirtti. Zelenskiy, "Bu tür saldırılar için emir verenler ve bunları uygulayanlar affedilmeyecekler." ifadelerini kullandı.

Rusya'dan Ukrayna'ya saldırılar devam ediyor! Zelenskiy sert konuştu: 'Affedilmeyecekler'

Zelenskiy, akşam saatlerinde Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Rus ordusunun bugün Ukrayna'ya tekrar füze saldırıları düzenlediğini ifade etti.

Yılın son gününde, yılbaşı gecesi öncesinde Rusya'nın füze saldırılarıyla Ukrayna'da sivilleri hedef aldığını belirten Zelenskiy, bu saldırıları "terör saldırısı" olarak değerlendirdi. Zelenskiy, "Bu tür saldırılar için emir verenler ve bunları uygulayanlar affedilmeyecekler." diye konuştu.

wd

'UKRAYNA ASLA AFFETMEYECEK'

Ülkesine yapılan saldırılardan Rusya'nın liderini (Vladimir Putin) sorumlu tutan Zelenskiy, "Dünyada kimse bunun için seni affetmeyecek. Ukrayna asla affetmeyecek." ifadelerini kullandı.

AA-20221231-29881287-29881277-2022_YILININ_SON_GUNUNDE_UKRAYNANIN_BASKENTI_KIEVE_HAVA_SALDIRISI

Bugün Rus güçlerince Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere bazı şehirlere füze saldırıları yapıldığını yineleyen Zelenskiy, "Maalesef can kaybı var." dedi.

Zelenskiy, bugün Rus tarafıyla tekrar esir takası yapıldığını, esir değişimi sayesinde 140 Ukraynalı askeri personelin daha evlerine döndüğünü belirterek, "Toplamda 1596 Ukraynalı erkek ve kadın, 24 Şubat'tan bu yana evlerine döndü." bilgisini verdi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ülke şokta! Yolcular kazada etrafa savrulduO ülke şokta! Yolcular kazada etrafa savruldu
Çok konuşulacak 'İmamoğlu' ve 'Yavaş' çıkışı! "Erdoğan buldozer gibi ezip geçer"Çok konuşulacak 'İmamoğlu' ve 'Yavaş' çıkışı! "Erdoğan buldozer gibi ezip geçer"
'Erdoğan ve Bahçeli seçim tarihini belirledi' iddiası! Canlı yayında tarih verdi'Erdoğan ve Bahçeli seçim tarihini belirledi' iddiası! Canlı yayında tarih verdi
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna

En Çok Okunan Haberler

VAR konuşmaları ortaya çıktı! Tarihte görülmemiş ceza...

VAR konuşmaları ortaya çıktı! Tarihte görülmemiş ceza...

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinde 3 gözaltı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinde 3 gözaltı

MİLLİ PİYANGO 2023 SONUÇLARI AÇIKLANDI! 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları bilet sorgulama sıralı tam liste hızlı sorgulama

MİLLİ PİYANGO 2023 SONUÇLARI AÇIKLANDI! 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları bilet sorgulama sıralı tam liste hızlı sorgulama

Kılıçdaroğlu: ‘Şaşkınlıkla izleyeceksiniz! Bir fırtına geliyor…’

Kılıçdaroğlu: ‘Şaşkınlıkla izleyeceksiniz! Bir fırtına geliyor…’

Dikkat çeken sonuçlar: Kılıçdaroğlu ve Akşener arasındaki fark...

Dikkat çeken sonuçlar: Kılıçdaroğlu ve Akşener arasındaki fark...

Veli, öğretmeni yumrukladı! 'Eşine mesaj atmasına çıldırmış'

Veli, öğretmeni yumrukladı! 'Eşine mesaj atmasına çıldırmış'

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Yılın son günü kendinize airfryer hediye etmeye ne dersiniz? "İyi ki aldım." diyeceksiniz!

Yılın son günü kendinize airfryer hediye etmeye ne dersiniz? "İyi ki aldım." diyeceksiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.