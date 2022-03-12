HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya'dan yeni hamle! Ukrayna'dan çok sert tepki: Bu planlar uygulanırsa....

Rusya'dan yeni hamle! Ukrayna'dan çok sert tepki: Bu planlar uygulanırsa....

12.03.2022 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın, Herson'da sözde 'Herson Halk Cumhuriyeti'nin kurulması için sahte bir referandum düzenlemeyi planladığına dair haberlere Ukrayna'dan sert tepki geldi. Ukrayna Dışişleri Bakan Kuleba, "Bu planların uygulanması durumunda, Rusya Federasyonu'na karşı güçlü yaptırımlar uygulanmalıdır" dedi.

Rusya'dan yeni hamle! Ukrayna'dan çok sert tepki: Bu planlar uygulanırsa....

Rusya'nın, Herson bölgesinde "sahte referandum" düzenlemeyi planladığı iddialarıyla ilgili açıklama yapan Ukrayna Dışişleri Bakan Kuleba, "Bu planların uygulanması durumunda, Rusya Federasyonu'na karşı güçlü yaptırımlar uygulanmalıdır" dedi.

"TAMAMEN BİR KURGU"

Ukrayna Dışişleri Bakan Kuleba, "2014 metodolojisine göre, Rusya umutsuzca Herson'da 'Halk Cumhuriyeti' için sahte bir referandum düzenlemeye çalışıyor. Tamamen bir kurgu olduğu için halk arasındaki destek sıfır. Bu planların uygulanması durumunda, Rusya Federasyonu'na karşı güçlü yaptırımlar uygulanmalıdır. Herson, her zaman Ukrayna'dır ve öyle de kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Yerel basında, "Rusya'nın, Rus ordusunun girdiği Herson'da sözde 'Herson Halk Cumhuriyeti'nin kurulması için sahte bir referandum düzenlemeyi planladığına" ilişkin haberler çıkmıştı.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kameraların karşısında duyurdu! "2 yıldır bunu görememiştik"Kameraların karşısında duyurdu! "2 yıldır bunu görememiştik"
Ukrayna'dan çarpıcı açıklama: Rusya, Belarus'u vuracakUkrayna'dan çarpıcı açıklama: Rusya, Belarus'u vuracak
Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar! Tek tek sayıp ekledi: Hepsini serbest bırakacağızKılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar! Tek tek sayıp ekledi: Hepsini serbest bırakacağız
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rus ordusuna vurulan en büyük darbe

Rus ordusuna vurulan en büyük darbe

Gram altın yatırımı yapacaklar dikkat! İslam Memiş o rakamı açıkladı ve uyardı: 2020 gibi…

Gram altın yatırımı yapacaklar dikkat! İslam Memiş o rakamı açıkladı ve uyardı: 2020 gibi…

Ağzınıza bile sürmeye kalkmayın! Zehir saçıyor

Ağzınıza bile sürmeye kalkmayın! Zehir saçıyor

700 bin TL değerindeki araca beton döktüler!

700 bin TL değerindeki araca beton döktüler!

Türk futbolu bitiyor mu? Sosyal medya ayağa kalktı...

Türk futbolu bitiyor mu? Sosyal medya ayağa kalktı...

Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Açıklama geldi: Hazırız

Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Açıklama geldi: Hazırız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.