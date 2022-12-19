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Rusya'dan Yunanistan'a S-300 tehdidi! "Geç kalmadan tehlikeli planlardan vazgeçin"

19.12.2022 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunan basınındaki, "Yunanistan'ın, ABD'nin Patriot füze sistemini Girit adasına yerleştirmesi durumunda, Rusya'dan tedarik ettiği S-300 hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya sevk edeceği" haberlere ilişkin Moskova yönetiminden sert bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Atina, geç kalmadan tehlikeli planlardan vazgeçilebilir. Yunan yönetimini, sorumlu olması gerektiği konusunda uyarıyoruz." dedi.

Rusya'dan Yunanistan'a S-300 tehdidi! "Geç kalmadan tehlikeli planlardan vazgeçin"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Yunanistan'ın Ukrayna'ya Rus S-300 hava savunma sistemlerini sağlama planlarının "kışkırtıcı" ve "düşmanca" olduğunu belirtti.

Zaharova, Yunan basınında yer alan "Yunanistan'ın Ukrayna'ya Rus S-300 hava savunma sistemlerini devretmeye hazır olduğu" yönündeki iddialara dair yazılı açıklama yaptı.

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Yunanistan yönetiminin son zamanlarda sıkça buna benzer açıklamalar yaptığını belirten Zaharova, "(Yunanistan yönetiminin) Kiev rejimine S-300 ve diğer Rus, Sovyet hava savunma sistemlerini sevk etme yönündeki kışkırtıcı planlarının düşmanca olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Zaharova, "Yunanistan'ın çatışma bölgelerine silah göndermekle Ukrayna'nın suç ortağı olacağı ve Rusya ile askeri teknik alanında 1995'te ve 2013'te yaptığı anlaşmaları ihlal edeceğini" vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu anlaşmalar, Yunanistan'ın, Rusya'nın izni olmadan tedarik ettiğimiz askeri teçhizatın üçüncü bir ülkeye devredilmesini yasaklıyor. Anlaşmadaki yükümlülüklerin ihlali, kaçınılmaz sonuçlar yaratacak, Yunanistan'ın savunma kapasitesini zayıflatacak. Bu, Yunan tarafının silah ticareti alanındaki uluslararası kısıtlamalara kayıtsız kaldığını gösteriyor. Kiev'e gönderilen tüm askeri teçhizat, Rusya güçlerince zamanında takip edilerek imha edilecek. Geç kalmadan tehlikeli planlardan vazgeçilebilir. Yunan yönetimini, sorumlu olması gerektiği konusunda uyarıyoruz."

Yunan basınında yer alan haberlerde, "Yunanistan'ın, ABD'nin Patriot uçaksavar füze sistemini Girit adasına yerleştirmesi durumunda, Rusya'dan tedarik ettiği S-300 hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya sevk edeceği" öne sürülmüştü. (AA)

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