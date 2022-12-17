Son dakika: MSB açıkladı! Türk uçaklarına NATO görevi sırasında taciz... Yunanistan rahat durmuyor

Son dakika: Yunanistan'dan Türkiye'ye yönelik tahrik girişimlerine bir yenisi daha eklendi. Ege Denizi'nde gerilimi tırmandıran Yunanistan, Türk uçaklarının NATO görevini engellemeye çalıştı. Türk Hava Kuvvetleri bu girişime anında karşılık verdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hava Kuvvetlerimize ait muharip ve destek uçakları ile NATO tarafından görevlendirilen AWACS uçağı, karşılıklı eğitim maksadıyla Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında NATO koordineli olarak NEXUS ACE eğitim görevi icra etti.

Uluslararası hava sahasında gerçekleşen NATO'nun NEXUS ACE görevi, Yunanistan'a ait uçaklar tarafından engellenmeye çalışılmış, Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla gerekli karşılık verilerek NATO görevinin başarıyla tamamlanması sağlanmıştır."

1️⃣ Hava Kuvvetlerimize ait muharip ve destek uçakları ile #NATO tarafından görevlendirilen AWACS uçağı, karşılıklı eğitim maksadıyla Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında NATO koordineli olarak NEXUS ACE eğitim görevi icra etti. pic.twitter.com/AZZUk5aqzU — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 17, 2022



