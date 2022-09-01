Rusya'dan Zaporijya Nükleer Santrali açıklaması! "Durum zor"

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da Zaporijya Nükleer Santrali'nin bulunduğu bölgedeki durumun "zor" olduğunu söyledi.

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki duruma değinen Konaşenkov, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) uzman grubunun Zaporijya Nükleer Santrali'ne ziyaretini engellemek için Kiev yönetimi tarafından büyük çapta provokasyon girişimi yapıldı." dedi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait yaklaşık 60 kişiden oluşan "sabotaj" gruplarının santralin yakınlarında bu sabah konuşlandığını aktaran Konaşenkov, bu grubun etkisiz hale getirilmesiyle ilgili sürecin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Konaşenkov, Ukrayna ordusunun santrale yönelik saldırılara devam ettiğini ve UAEA heyetinin santrale geçişini engellemeye çalıştığını ifade ederek, "Santralin bulunduğu bölgedeki durum zor, ancak kontrol altındadır." dedi.

"UKRAYNA ORDUSUNUN MIKOLAYİV İLE KRİVORİJSKİY YÖNLERİNDEKİ SALDIRILARI BAŞARISIZ"

Ukrayna ordusunun Mıkolayiv ile Krivorijskiy yönlerinde saldırı düzenlemeye devam ettiğini belirten Konaşenkov, bu saldırıların "başarısız" olduğunu ileri sürerek, "Ukrayna güçleri, son 24 saatte 31 tank, 22 piyade savaş aracı, 18 zırhlı araç, 8 ağır makineli tüfekli kamyonet, 17 özel araç ve 350'den fazla asker kaybetti." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusuna bağlı 14. Mekanize Tugayı'nın Harkiv yönündeki saldırı girişiminin de engellendiğini iddia eden Konaşenkov, yaklaşık 50 askerin etkisiz hale getirildiğini öne sürdü.

Donetsk bölgesinde 100'den fazla Ukraynalı asker ile 15 askeri teçhizatın yüksek hassasiyetli silahla yok edildiğini ifade eden Konaşenkov, son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 4 yönetim merkezi ve 9 mühimmat deposunun imha edildiğini aktardı.

Konaşenkov, 8 Ukraynalı insansız hava aracının da düşürüldüğü bilgisini paylaşarak, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 280 uçak, 151 helikopter, 1852 insansız hava aracı, 371 hava savunma füze sistemi, 4 bin 663 tank ve zırhlı araç, 822 çok namlulu roketatar, 3 bin 363 obüs ve havan topu, 5 bin 192 özel askeri araç imha edildi." şeklinde konuştu. (AA)

