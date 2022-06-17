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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Tertemiz değiliz, neysek oyuz ve bundan utanmıyoruz

17.06.2022 06:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna işgali başladığından bu yana çok az sayıda Batılı haber kuruluşunun röportaj teklifini kabul eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BBC Rusya Editörü Steve Rosenberg'in sorularını yanıtladı. Ukrayna'da sivillerin öldürülmesine dair çoğu haberin "abartı ve yalan" olduğunu iddia eden Lavrov, "Rusya tertemiz değil, neyse oyuz ve kim olduğumuzu göstermekten utanmıyoruz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Tertemiz değiliz, neysek oyuz ve bundan utanmıyoruz

Rusya'nın Ukrayna işgali başladığından bu yana çok az sayıda Batılı haber kuruluşunun röportaj teklifini kabul eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BBC Rusya Editörü Steve Rosenberg'in sorularını yanıtladı. Rosenberg'in anlatımıyla Lavrov röportajı:

Rusya'nın Ukrayna'ya 4 ay önce saldırmasından bu yana binlerce sivil hayatını kaybetti, şehirler yerle bir oldu ve milyonlarca Ukraynalı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Ama Perşembe günü Sergey Lavrov gözlerimin içine bakarak, bana işlerin göründüğü gibi olmadığını söyledi; "Biz Ukrayna'yı işgal etmedik" dedi.

"Özel bir askeri operasyon başlattık çünkü Batı'ya Ukrayna'yı NATO'ya katmanın bir suç olduğunu anlatabilmemizin başka bir yolu yoktu."

24 Şubat'ta, Rusya'nın Ukrayna işgali başladığından bu yana Lavrov, Batı medyasına çok az röportaj verdi.

Lavrov, Kremlin'in Ukrayna'da Naziler'in bulunduğuna dair resmi söylemini tekrarladı. Rus yetkililer Rus ordusunun Ukrayna'yı Nazilerden temizlediğini iddia ediyor.

Birleşmiş Milletler'in, Çernihiv bölgesindeki Yahidne bölgesine ait bir raporundan alıntılayarak Lavrov'a sordum;

"Rapora göre 74'ü çocuk ve 5'i engelli olmak üzere 360 sivil, Rus ordusu tarafından 28 gün bir okulun bodrum katında kalmaya zorlandı. Ne tuvalet, ne de suya erişimleri vardı. 10 yaşlı insan öldü...Bu Nazilerle savaşmak mı oluyor?"

Lavrov'un cevabı "Bu çok üzücü... Ama uluslararası diplomatlar, buna Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri, BM Sözcüsü ve diğer BM yetkilileri de dahil, Batı'nın baskısı altında. Genellikle Batı tarafından üretilen yalan haberleri büyüterek yaymak için kullanılıyorlar. Rusya tertemiz değil. Rusya neyse o. Ve kim olduğumuzu göstermekten utanmıyoruz" oldu.

72 yaşındaki Lavrov son 18 yıldır Rusya'yı uluslararası arenada temsil ediyor. Batı'nın son yaptırımları onu ve kızını da kapsıyor.

İNGİLTERE - RUSYA İLİŞKİLERİ:

İngiltere Rusya'nın resmi "dostane olmayan ülkeler" listesinde. Ve Lavrov'a "İlişkilerin kötü olduğunu söylemek az bile kalır, değil mi?" diye sordum.

Lavrov "Artık manevra yapacak bile alan kalmadığını düşünüyorum. [Başbakan] Boris Johson ve [Dışişleri Bakanı Liz] Truss açık açık Rusya'yı yenmeliyiz, Rusya'ya diz çöktürmeliyiz diyor. Hadi bakalım, yapın o zaman!" dedi.

Truss geçen ay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini dünyanın önünde küçük düşürdüğünü söylemiş ve "Ukrayna'da mağlup olmasını garantilemeliyiz" demişti.

Lavrov'a, Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Doğu Ukrayna'da yakalanıp, buradaki yönetimler tarafından idam cezasına çarptırılan iki İngiliz'in akıbetini soruyorum.

Ona Batı'nın gözlerinde bu adamların kaderinin Rusya'nın elinde olduğunu söylüyorum.

Lavrov "Batı'nın ne gördüğü umurumda değil. Beni sadece uluslararası kanunlar bağlar ve uluslararası kanunlara göre paralı askerler savaşçı olarak tanınmaz" dedi.

Ona bu iki kişinin Ukrayna ordusunda görev yaptığını söyleyince cevabı ise "buna mahkeme karar verir" oldu.

Lavrov daha sonra BBC'yi de Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerindeki sivillere olanları tüm gerçekliğiyle göstermemekle suçladı ve "Siviller 8 yıldır Kiev'in ordusu tarafından bombalanıyor" dedi.

Ona BBC'nin son 6 yıldır bu bölgelere gidip olanları yerinde görüp haberleştirmek için izin istediğini ve her seferinde reddedildiğini hatırlattım.

Rusya Ukrayna'yı "soykırımla" suçluyor. Ancak Rusya yanlısı ayrılıkçı liderlere göre bölgede 2021'de 8 sivil hayatını kaybetti, bir önceki yıl ise 7 kişi. Her ölümün bir trajedi olduğunu hatırlatarak "Ancak bu bir soykırım sayılmaz" dedim.

Eğer bir soykırım yaşanıyor olsaydı Donetsk ve Luhansk'taki ayrılıkçıların bizim bölgeye gidişimize izin vereceklerini söyledim ve bir daha sordum: "Neden bize izin verilmedi?"

Lavrov'un yanıtı ise "Bilmiyorum" oldu.

Röportajın uzun hali BBC World News'te Cumartesi günü yayınlanacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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