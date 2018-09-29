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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan kritik Türkiye ve S-300 açıklaması: Sevkıyat başladı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.09.2018 00:29 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasının uygulandığını, militanların ve ağır silahların tampon bölgeden tahliyesini başladığını belirtti. Lavrov, Rus hava savunma sistemleri S-300’lerin Suriye’ye sevkıyatının başladığını da belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan kritik Türkiye ve S-300 açıklaması: Sevkıyat başladı

Lavrov, bugünkü basın toplantısında, “İki gün önce biz burada İran ve Türkiye dışişleri bakanlarıyla görüştük ve bu anlaşmanın uygulandığını tespit ettik. Bu silahsız bölgeden militanlar ve ağır silahlar tahliye ediliyor” dedi.

Sputnik'in haberine göre Türkiye’nin, politik sürece hazır muhalefeti Nusra’dan ayıracağına söz verdiğini hatırlatan Lavrov, “Bu hiç de kolay bir iş değil. Ama biz yine de Türkiye’nin normal, aklı başında, vatansever muhalefeti Nusra’dan ayırmayı başaracağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

"HEDEFLER AYNI OLMAYABİLİR ANCAK TERÖRLE MÜCADELEDE MÜTTEFİĞİZ"

Lavrov, Rusya, İran ve Türkiye’nin Suriye’deki hedefleri hakkında, “Türkiye ve İran'ın Suriye'de hedefleri aynı olmayabilir, ancak ülkeler terörle mücadelede müttefikler. Suriye'de hem İran'ın, hem Türkiye'nin, hem de Rusya’nın belki de çok farklı hedefleri var. Ancak bu aşamada, Suriye’de terörle mücadelede ve Suriye devletinin korunmasında müttefik olduğumuz gerçek. Suriyelilerin kendi kaderlerini belirleyebilmeleri için aralarında bir siyasi diyalog başlatmak için gerekli koşulları oluşturmalarına yardımcı olmak için çalıştığımızdan şüphem yok. Bu, Astana formatı çerçevesinde çok faydalı bir işbirliği” ifadelerini kullandı.

S-300'LER GELMEYE BAŞLADI

Lavrov, bugünkü basın toplantısında, “S-300’ler Suriye’ye gelmeye başladı” dedi.

Pazartesi günü Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu İl-20 uçağının düşürülmesinin ardından Rusya'nın Suriye'deki askerlerinin güvenliğini artırma önlemleri kapsamında S-300'lerin Suriye'ye tedariki de dahil bir dizi önlem alacaklarını duyurmuştu.

Rusya'nın Lazkiye'deki Hmyemim Üssü yakınlarında düşen uçaktaki 15 Rus askeri hayatını kaybetmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki hedeflere saldırı yapan İsrail savaş uçaklarının Rus uçağını 'kalkan' olarak kullandığını ve Suriye'nin S-200 hava savunma unsurlarının Rus uçağını düşürmesine neden olduğunu iddia etmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Sergey Lavrov Türkiye İdlib Lavrov S-300

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