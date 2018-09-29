Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan kritik Türkiye ve S-300 açıklaması: Sevkıyat başladı

Lavrov, bugünkü basın toplantısında, “İki gün önce biz burada İran ve Türkiye dışişleri bakanlarıyla görüştük ve bu anlaşmanın uygulandığını tespit ettik. Bu silahsız bölgeden militanlar ve ağır silahlar tahliye ediliyor” dedi.

Sputnik'in haberine göre Türkiye’nin, politik sürece hazır muhalefeti Nusra’dan ayıracağına söz verdiğini hatırlatan Lavrov, “Bu hiç de kolay bir iş değil. Ama biz yine de Türkiye’nin normal, aklı başında, vatansever muhalefeti Nusra’dan ayırmayı başaracağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

"HEDEFLER AYNI OLMAYABİLİR ANCAK TERÖRLE MÜCADELEDE MÜTTEFİĞİZ"

Lavrov, Rusya, İran ve Türkiye’nin Suriye’deki hedefleri hakkında, “Türkiye ve İran'ın Suriye'de hedefleri aynı olmayabilir, ancak ülkeler terörle mücadelede müttefikler. Suriye'de hem İran'ın, hem Türkiye'nin, hem de Rusya’nın belki de çok farklı hedefleri var. Ancak bu aşamada, Suriye’de terörle mücadelede ve Suriye devletinin korunmasında müttefik olduğumuz gerçek. Suriyelilerin kendi kaderlerini belirleyebilmeleri için aralarında bir siyasi diyalog başlatmak için gerekli koşulları oluşturmalarına yardımcı olmak için çalıştığımızdan şüphem yok. Bu, Astana formatı çerçevesinde çok faydalı bir işbirliği” ifadelerini kullandı.