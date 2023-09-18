HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Rusya-Çin işbirliğinin önemine dikkat çekmek isterim

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Rusya-Çin işbirliğinin önemine dikkat çekmek isterim

18.09.2023 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya geldi. Lavrov, "Dünya meselelerinde adaletin sağlanması, çeşitli yönlerde gelişen süreçler ve çıkar dengelerinin sağlanması açısından Rusya-Çin işbirliğinin önemine dikkat çekmek isterim" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Rusya-Çin işbirliğinin önemine dikkat çekmek isterim

Görüşmede, Rusya-Çin ilişkilerine vurgu yapan Lavrov, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra uluslararası ve bölgesel konuları da ele alacaklarını belirtti. Lavrov, “Dünya’nın tektonik değişimler yaşadığı bu dönemde çok zor koşullarda çalışıyoruz. Geçtiğimiz mart ayında liderlerimizin Moskova’da yaptığı zirvede ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası ve bölgesel konulara dair stratejik yaklaşımı ve kapsamlı ortaklığımızı daha da derinleştirmeye yönelik net kararlar belirlemesi önemlidir” dedi.

Rusya ve Çin ilişkilerinin dünyada adaletin sağlanması için önemli olduğuna dikkat çeken Lavrov, “Dünya meselelerinde adaletin sağlanması, çeşitli yönlerde gelişen süreçler ve çıkar dengelerinin sağlanması açısından Rusya-Çin işbirliğinin önemine dikkat çekmek isterim” ifadelerini kullandı.

Lavrov ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere birçok uluslararası örgütte Rusya ve Çin’in koordineli çalıştığına işaret etti.
Wang Yi ise Rusya ve Çin ilişkilerine değinerek, “Çin ile Rusya arasındaki ilişkiler olumlu dinamiklerini sürdürmeye devam ediyor” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de net mesaj! "Biden ile karar aldık" diyerek duyurduCumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de net mesaj! "Biden ile karar aldık" diyerek duyurdu
Rastgele ateş etmişlerdi! Cezaları belli olduRastgele ateş etmişlerdi! Cezaları belli oldu
Tünelde zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı varTünelde zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
Anahtar Kelimeler:
Çin Rusya Sergey Lavrov

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sesten korktu manzaraya inanamadı! Arka bahçesine göktaşı düştü

Sesten korktu manzaraya inanamadı! Arka bahçesine göktaşı düştü

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Yasak aşka itfaiye yardımı! Çarşafla pencereden kaçmak istedi ama...

Yasak aşka itfaiye yardımı! Çarşafla pencereden kaçmak istedi ama...

Sahra Çölü'nü gören tanıyamadı! Şoke eden görüntü...

Sahra Çölü'nü gören tanıyamadı! Şoke eden görüntü...

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.