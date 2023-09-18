Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Rusya-Çin işbirliğinin önemine dikkat çekmek isterim

Görüşmede, Rusya-Çin ilişkilerine vurgu yapan Lavrov, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra uluslararası ve bölgesel konuları da ele alacaklarını belirtti. Lavrov, “Dünya’nın tektonik değişimler yaşadığı bu dönemde çok zor koşullarda çalışıyoruz. Geçtiğimiz mart ayında liderlerimizin Moskova’da yaptığı zirvede ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası ve bölgesel konulara dair stratejik yaklaşımı ve kapsamlı ortaklığımızı daha da derinleştirmeye yönelik net kararlar belirlemesi önemlidir” dedi.

Rusya ve Çin ilişkilerinin dünyada adaletin sağlanması için önemli olduğuna dikkat çeken Lavrov, “Dünya meselelerinde adaletin sağlanması, çeşitli yönlerde gelişen süreçler ve çıkar dengelerinin sağlanması açısından Rusya-Çin işbirliğinin önemine dikkat çekmek isterim” ifadelerini kullandı.

Lavrov ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere birçok uluslararası örgütte Rusya ve Çin’in koordineli çalıştığına işaret etti.

Wang Yi ise Rusya ve Çin ilişkilerine değinerek, “Çin ile Rusya arasındaki ilişkiler olumlu dinamiklerini sürdürmeye devam ediyor” dedi.

