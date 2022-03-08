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Rusya dost olmayan ülkeler listesinde hangi ülkeler var? Rusya dost olmayan ülkeleri açıkladı! İşte listede bulunan ülkeler

08.03.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus hükümeti tarafından, Putin imzalı 'dost olmayan' ülkeler listesini onaylandı. Gelişme sonrası Rusya'nın yayınladığı dost olmayan ülkeler listesinde hangi ülkelerin yer aldığı ve Türkiye'nin yer alıp almadığı merak edildi. Rus şirketleri tarafından listede yer alan ülkelerdeki şirketlere olan borçlar dolar yerine ruble ile ödenebilecek. Peki Rusya dost olmayan ülkeler listesinde hangi ülkeler var? İşte listede bulunan ülkeler!

Rusya dost olmayan ülkeler listesinde hangi ülkeler var? Rusya dost olmayan ülkeleri açıkladı! İşte listede bulunan ülkeler

Rus hükümeti, şirketlerine ve vatandaşlarına yönelik dostane olmayan adımlar atmakta olan ülkelerin yer aldığı listenin onaylandığını açıkladı. Onaylanan listede yer alan ülkeler merak konusu oldu.

RUSYA DOST OLMAYAN ÜLKELER LİSTESİNDE HANGİ ÜLKELER BULUNUYOR?

Rusya'nın yayınladığı dost olmayan ülkeler listesinde ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık, Güney Kore, Japonya, Ukrayna, İsviçre ve Singapur gibi ülkelerin yanı sıra Rusya'ya yaptırım uygulayan 15 ülke daha yer alıyor.

Listede ayrıca ABD ve Avrupa Birliği'ne üye tüm ülkelerle birlikte Anguilla, Britanya Virjin Adaları, Cebelitarık, İzlanda, Kanada, Lihtenştayn, Mikronezya, Monako, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore Avustralya, Arnavutluk, Andorra, Birleşik Krallık (İngiltere), San Marino , Kuzey Makedonya, Singapur, Tayvan, Ukrayna, Karadağ, İsviçre ve Japonya bulunuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 5 Mart tarihinde bir kararname yayımlayanarak 'dost olmayan' ülkeler hükümetin onayına sunulmuştu.

Kararnameyle beraber Rus şirketlerine, 'dost olmayan' ülkelerdeki şirketlere borçlarını ruble cinsinden ödemelerine izin verilmiş oldu.


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