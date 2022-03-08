Rusya dost olmayan ülkeler listesinde hangi ülkeler var? Rusya dost olmayan ülkeleri açıkladı! İşte listede bulunan ülkeler

Rus hükümeti, şirketlerine ve vatandaşlarına yönelik dostane olmayan adımlar atmakta olan ülkelerin yer aldığı listenin onaylandığını açıkladı. Onaylanan listede yer alan ülkeler merak konusu oldu.

RUSYA DOST OLMAYAN ÜLKELER LİSTESİNDE HANGİ ÜLKELER BULUNUYOR?

Rusya'nın yayınladığı dost olmayan ülkeler listesinde ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık, Güney Kore, Japonya, Ukrayna, İsviçre ve Singapur gibi ülkelerin yanı sıra Rusya'ya yaptırım uygulayan 15 ülke daha yer alıyor.

Listede ayrıca ABD ve Avrupa Birliği'ne üye tüm ülkelerle birlikte Anguilla, Britanya Virjin Adaları, Cebelitarık, İzlanda, Kanada, Lihtenştayn, Mikronezya, Monako, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore Avustralya, Arnavutluk, Andorra, Birleşik Krallık (İngiltere), San Marino , Kuzey Makedonya, Singapur, Tayvan, Ukrayna, Karadağ, İsviçre ve Japonya bulunuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 5 Mart tarihinde bir kararname yayımlayanarak 'dost olmayan' ülkeler hükümetin onayına sunulmuştu.

Kararnameyle beraber Rus şirketlerine, 'dost olmayan' ülkelerdeki şirketlere borçlarını ruble cinsinden ödemelerine izin verilmiş oldu.



