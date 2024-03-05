Rusya duyurdu! Çin ile birlikte Ay'da nükleer santral inşa edecekler

Rusya’nın Krasnodar Bölgesi’ndeki Sirius Federal Bölgesi’nde düzenlenen Uluslararası Gençlik Festivali’nde konuşan Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuri Borisov, Çin ile gerçekleştirmeyi planladıkları ortak uzay projelerinden bahsetti. Birçok ülkeden Rusya’ya gelen gençlere konuşan Borisov, Çin ile birlikte uzaya nükleer santral kurmayı planladıklarını söyleyerek, “2033-2035 yıllarında Çinli meslektaşlarımızla birlikte Ay yüzeyine bir nükleer enerji ünitesinin ulaştırılması ve kurulmasına yönelik bir projeyi değerlendiriyoruz” dedi.

"TEKNOLOJİK BİR ENGEL YOK"

Borisov, radyasyon riskine karşı projenin robot teknolojileri kullanılarak hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyerek, nükleer tesisin kurulması için karşılarında teknolojik bir engel bulunmadığını da ekledi. Buna karşı uzayda yine de nükleer silahların bulunmaması gerektiğini savunan Borisov, “Uzay herkesin sahip olduğu bir barış alanı olmalıdır. Biz de Rusya olarak bu pozisyonu kararlı olarak savunacak ve meslektaşlarımızla uyum içinde olacağız" ifadelerini ekledi.

Kendilerinin uydu navigasyon sistemlerinde ABD ile eşit düzeyde yarıştığını ancak Çinli navigasyon sistemlerinin kendi ve ABD’nin sistemlerinden daha iyi sonuçlar verdiğini belirten Borisov, “Dünya’nın sistemleri gelişiyor. Biz de bu sistemi geliştiriyoruz. Belki garip gelecek ama Çinli Beidou sisteminin dünyanın en iyi sistemi olduğunu kabul etmeliyiz” dedi.

ABD GPS sistemleri ile kendilerine ait Glonass sistemlerinin yarıştığını ancak kendi sistemlerini geliştirmek için yazılımlar üzerinde çalıştıklarını ekleyen Borisov, aynı zamanda kendi sistemlerinin dünyanın yüzde 100’ünü kapsadığını söyledi. (İHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





