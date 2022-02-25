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Rusya gözünü oraya da dikti! 'Siber casusluk' hamlesi! Ukrayna'dan hackerlara flaş çağrı

25.02.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'ya askeri operasyon başlatan Rusya'dan yeni bir hamle geldi. Ayrılıkçı Donbas bölgesinden giren ve başkent Kiev'e kadar ilerleyen Rusya'nın saldırılara 'siber' olarak da başladığı öğrenildi. Ukrayna'dan da karşı hamle gelirken, siber saldırı ve casuslukları önlemek için gönüllü hacker aramaya başladı.

Rusya gözünü oraya da dikti! 'Siber casusluk' hamlesi! Ukrayna'dan hackerlara flaş çağrı

Ukrayna'a topraklarına operasyon başlatan ve Kiev'e kadar ilerleyen Rusya, savaşta 'siber' cephe de açtı ve devletin önemli bilgilerini ele geçirmek için siber saldırılara başladı. Ukrayna ise saldırılara karşı savunma yapmak için gönüllü hacker aramaya başladı.

Rusya, başkent Kiev dahil birçok bölgede harekatına devam ederken, Ukrayna hükümeti siber saldırıları önlemek ve casusluk için gönüllü hackerlar aramaya başladı. Hükümet, kritik altyapıyı korumak ve siber casusluk yapmaları için hackerlara çağrıda bulundu.

Hacker forumlarına iletilen mesajda "Ukrayna siber topluluğu, ülkemizin siber savunmasına katılmanın zamanı geldi!’ denildi.

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BAKANLIĞIN TALEBİ ÜZERİNE İLAN AÇILDI

Kiev'de bulunan bir siber güvenlik şirketinin kurucusu Yegor Aushev, perşembe günü üst düzey bir savunma bakanlığı yetkilisinin talebi üzerine bakanlık için bir ilan açtığını söyledi. Ancak bir siber güç oluşturmak için geç kalındığının da altını çizdi.

Şimdiden yüzlerce başvuru aldıklarını söyleyen Aushev, hackerların Rus olmadığını teyit etmek için çalışmalara başladığını da ekledi. Aushev’in firması, kritik altyapının korunması hususunda daha önce de hükümetle çalışmıştı

Savunma Bakanlığı ise konu hakkında henüz açıklama yapmadı. (Reuters)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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