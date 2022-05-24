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Rusya karıştı! Haberler peş peşe geldi... "Artık yanımızda değil karşımızda"

24.05.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşının yankıları Rusya’da da sürüyor. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sebebiyle çok sayıda Rus diplomatın görevlerinden istifa ettiği haberleri peş peşe gelmişti. Son olarak Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) ofisinde çalışan Rus diplomat Boris Bondarev de istifa ettiğini açıklamıştı. Konuyla ilgili Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peskov, "Bay Bondarev, artık yanımızda değil karşımızda" ifadelerini kullandı.

Rusya karıştı! Haberler peş peşe geldi... "Artık yanımızda değil karşımızda"

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları tüm dünyada tepkiye yol açmasının yanı sıra Rusya'da da önemli isimlerden tepki gelmesine neden olmuştu. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından birçok Rus diplomat savaşa karşı olduklarını göstermek için görevlerinden istifa etmişti. Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) ofisinde çalışan Boris Bondarev de istifa ettiğini açıkladı. Bondarev'in istifasıyla ilgili Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"ARTIK YANIMIZDA DEĞİL KARŞIMIZDA"

Bondarev’in aldığı tavırdan sonra görevden alındığını hatırlatan Peskov, "Bay Bondarev, artık yanımızda değil karşımızda" dedi.
Rus devlet adamlarının Ukrayna’nın doğusundaki Donbass Bölgesi’ni ziyaret edip etmeyeceğine ilişkin de konuşan Peskov, "Donbass’ı herkes farklı planlar dahilinde ziyaret edebilir ancak bu amaca ve ihtiyaca göre olmalı. Bunlar boş ziyaretler olmamalı" ifadelerini kullandı.

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KREMLİN, KURİL ADALARI'NA RUSÇA İSİM VERME FİKRİNİ DESTEKLEDİ

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin’in, Japonya ile tartışmalı Kuril Adaları’na Rusça isim verme önerisini değerlendiren Peskov, "Tabii ki yerelde bu gibi bir girişim memnuniyetle karşılanır" diyerek öneriyi destekledi.
Güney Osetya’da, Rusya’ya katılım için girişimde bulunulan halk referandumuyla ilgili kendi çabalarının bulunmadığından da bahseden Peskov, "Anladığımıza göre referandum Güney Osetya’nın Rusya ile birleşmesine yönelik hukuki amaçla gerçekleşiyor. Rus tarafı bu konuda bir adım atmadı veya planlamadı" şeklinde konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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