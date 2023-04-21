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Rusya kendi kentini vurdu! Büyük bir patlama meydana geldi, yaralılar var

21.04.2023 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken bölgeden haberler gelmeye devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Belgorod kentinde büyük bir patlama meydana geldi. Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada patlamanın Rus ordusuna ait Su-34 tipi savaş uçağının kentin üzerinde uçarken mühimmatını acil olarak tahliye etmesi sonucu meydana geldiğini belirtti. Olayda can kaybı yaşanmazken 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Rusya kendi kentini vurdu! Büyük bir patlama meydana geldi, yaralılar var

Rusya Savunma Bakanlığı basına yaptığı açıklamada “20 Nisan'da Moskova saatiyle 22:15 civarında, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait bir Su-34 uçağı Belgorod şehri üzerinde uçuş gerçekleştirirken, bir hava mühimmatı acil olarak serbest bırakıldı” ifadelerini kullandı.

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"20 METRE ÇAPLI ÇUKUR OLUŞTU"

Ukrayna sınırındaki Belgorod kenti Valisi Gladkov ise sosyal medya hesabından dün gece yaptığı ilk açıklamada, kentin merkezi caddelerin kesiştiği noktada bir patlama meydana geldiği, zeminde 20 metre yarıçaplı bir çukur oluştuğu ve can kaybı yaşanmadığını ifade etti.

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PATLAMADA 2 KİŞİ YARALANDI

Vali Gladkov, patlamanın yakınlardaki binalarda zarara neden olduğunu, bazı araç ve elektrik direklerinin ise hasar gördüğünü açıkladı. İlerleyen saatlerde olayla ilgili ikinci bir açıklama yapan Gladkov, 2 kadının patlamada yaralandığını ve birinin hastenede tedavi edildiğini ifade etti.

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Kaynak: DHA

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