Rusya Kiev'deki depoyu balistik füzelerle vurdu: 28 ölü

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Kiev'de büyük bir patlama haberi daha geldi. Rus birlikleri başkent Kiev’deki bir lojistik deposunu balistik füzelerle vurdu.

28 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Temel ihtiyaçların muhafaza edildiği ve saldırıların ardından harabeye dönen depoda ilk patlamalarda 6 kişi, toplamda ise 28 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladmir Zelenskiy, Rus birliklerinin sürekli olarak lojistik noktaları hedef aldığını ve ciddi zarar meydana geldiğini açıklamıştı. (İHA)

