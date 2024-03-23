Rusya'nın 11 Eylül'ü... Moskova'daki kanlı saldırının failleri yakalandı: Yeni görüntüler ortaya çıktı: Çok sert açıklama: Ölüme ölüm!

Rus devlet medyası RIA Novosti, 5 saldırganın el bombası ve yangın bombası atarak binada yangına da yol açtığı bildirildi. Haber ajansı ayrıca şüphelilerin beyaz bir Renault arabayla olay yerinden uzaklaştıkları belirtildi. Bir başka haber ajansı Rusya 24 ise mekanın çatısının kısmen çöktüğünü bildirdi. Rusya 24'e göre katliam, Picnic grubunun konseri öncesinde patlak verdi. Grubun menajeri devlet medyasına sanatçıların zarar görmediğini söyledi.

KORKUNÇ VAHŞET

Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce saldırı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların salonda rastgele ateş açtıkları görülürken, Rus Federal Güvenlik Servisi, terör saldırısında ilk belirlemelere göre 40 kişinin öldüğünü, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko da 60’ı ağır olmak üzere 145 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, yangının söndürülmesi için yüzlerce ekip sevk edilmişti. Binanın çatısı bir süre sonra çökmüştü.

TÜM ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ, GÖREV GÜCÜ KURULDU

Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklanmıştı.

Rusya Federal Ulusal Muhafız Servisi (Rosgvardiya), silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanmasına yönelik operasyonun sürdüğünü bildirmişti.

SEÇİMLERDEN HEMEN SONRA SALDIRI

Moskova'ya onlarca yıldır düzenlenen en ölümcül terör saldırısı olan bu saldırı, Başkan Vladimir Putin'in ezici bir çoğunlukla seçimi kazanmasından ve görevde bir dönemi daha garantilemesinin üstünden kısa bir süre sonra gerçekleşti.

Rusya Federal Ulusal Muhafız Servisi (Rosgvardiya), Moskova’daki konser salonuna silahlı saldırıyı yapanların bulunmasına yönelik operasyonun sürdüğünü bildirdi. Rosgvardiya’ya bağlı özel birliklerin, terör saldırısının gerçekleştirildiği bölgede çalışmalarını sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, "Suçlular aranıyor ve vatandaşlar binadan tahliye ediliyor." denildi.

Moskova'daki Crocus salonuna düzenlenen saldırı sonrasında, Moskova sokaklarında elinde uzun namlulu silah bulunan bir kişi görüntülendi.

ABD VATANDAŞLARINI UYARMIŞ!

ABD Büyükelçiliğinin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Moskova'daki vatandaşlarını konser salonlarından uzak durmasını konusunda uyardığı ortaya çıktı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Tüm dünyanın bu saldırıyı kınaması gerekiyor" denildi. ABD'den gelen açıklamada ise "Görüntüler çok korkunç ve izlemesi zor. Korkunç silahlı saldırının kurbanlarının acısını paylaşıyoruz, zor bir gün" ifadeleri kullanıldı.

"ÖLÜME ÖLÜM"

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, saldırıya ilişkin Telegram hesabından açıklama yaptı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Medvedev, kurbanların sevenlerine de güç diledi.

Medvedev ayrıca şunları kaydetti:

"Bunların Kiev rejiminin teröristleri olduğu tespit edilirse onlara ve ideolojik ilham verenlere karşı başka türlü davranmak imkansızdır. Hepsi terörist olarak bulunup acımasızca yok edilmelidir. Böyle vahşeti gerçekleştiren devletin yetkilileri de dahil. Ölüme ölüm."

YENİ GÖRÜNTÜLER

Korkunç vahşete dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde konser alanındaki kalabalık silah sesleriyle büyük bir kaos yaşıyor.

İşte o görüntü:

FAİLLER YAKALANDI

Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili 11 kişi yakalandı. Yakalananların 4'ünün saldırıyla doğrudan bağlantısı olduğu bildirildi.

SALDIRIYA TEPKİLER DİNMİYOR

Beyaz Saray, saldırı nedeniyle başsağlığı diledi ve ABD’nin acil durum hakkında önceden bilgisi olmadığını söyledi. Washington, olayın Kiev’in eylemleriyle ilgili olmadığını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin terör saldırısına verdiği tepkinin soru işaretleri yarattığını kaydetti. Diğer taraftan Ukrayna Devlet Başkanlığı Sözcüsü Mihail Moraşko ise toplamda 115 kişinin yaralı olarak tedavi altına alındığını aktardı. Saldırı, başta Türkiye olmak üzere Mısır, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, İtalya, Sırbistan, Almanya, Lüksemburg, Katar, Küba, Filistin, Bolivya, İran, Suudi Arabistan, Fransa, Tacikistan, Meksika, Kolombiya, Avusturya, Suriye, Slovakya, Moldova, İsrail , Bahreyn, Yunanistan, Arjantin , Norveç , Belçika , Hollanda, Şili, Karadağ, İskoçya, Ekvador, Peru, Macaristan, Fransa, Uruguay, Panama, Fas, Yeni Zelanda, Guatemala, İrlanda, Mali, Tunus gibi birçok ülke tarafından kınandı. Birleşmiş Milletler (BM) olayla ilgili üzüntü duyduklarını belirtirken Rusya Dışişleri Bakanlığı saldırının BM tarafından da kınanmasını istedi.







