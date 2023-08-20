HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya’nın 1976’dan bu yana Ay’a gönderdiği ilk uzay aracıydı... Luna-25, Ay’ın yüzeyine çarptı!

Rusya’nın 1976’dan bu yana Ay’a gönderdiği ilk uzay aracıydı... Luna-25, Ay’ın yüzeyine çarptı!

20.08.2023 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın 1976’dan bu yana Ay’a gönderdiği ilk uzay aracı Luna-25'ten kötü haber geldi. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Rus uzay aracı Luna-25’in Ay’ın yüzeyine çarptığını ve parçalandığını bildirdi.

Rusya’nın 1976’dan bu yana Ay’a gönderdiği ilk uzay aracıydı... Luna-25, Ay’ın yüzeyine çarptı!

Roscosmos’tan yapılan yazılı açıklamada, dün Luna-25’le iletişimin kesildiği belirtildi.

"AY'IN YÜZEYİNE ÇARPTI VE PARÇALANDI”

Yapılan analizlerde, bazı parametrelerin hesaplanmasında sapmalar yaşandığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, “Bu nedenle uzay aracı hesaplanmamış bir yörüngeye geçerek Ay'ın yüzeyine çarptı ve parçalandı.” denildi.

luna1

Açıklamada, kurulacak özel bir komisyonun kazanın nedenlerini araştıracağı bildirildi.

Luna-25, 11 Ağustos’ta Moskova’nın 5 bin 500 kilometre doğusundaki Vostoçniy Uzay Üssü'nden Soyuz 2.1b roketiyle fırlatılmıştı.

Rusya’nın 1976’dan bu yana Ay’a gönderdiği ilk uzay aracı Luna-25’in Ay’ın yüzeyine yumuşak iniş yaparak bilimsel araştırmalar yapması planlanıyordu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ mensupları yakalandıTürkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ mensupları yakalandı
Bakanlıktan ailelere 'sanal dünya' uyarısı! Bunları sakın yapmayınBakanlıktan ailelere 'sanal dünya' uyarısı! Bunları sakın yapmayın
Sabah saatlerindeki deprem sonrası Naci Görür uyardı! Sabah saatlerindeki deprem sonrası Naci Görür uyardı!
Anahtar Kelimeler:
uzay Rusya

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.