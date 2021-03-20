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Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov, Washington’dan ayrıldı

20.03.2021 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e “katil” demesinin ardından ABD ile ilişkilerin yeniden değerlendirilmesi için Moskova’ya çağırılan Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov Washington’dan ayrıldı.

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov, Washington’dan ayrıldı

ABD Başkanı Joe Biden’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e “katil” demesi ile iki ülke arasında başlayan gerginlik devam ediyor. Biden’ın kullandığı ifadelerin ardından ABD ile ilişkilerin yeniden değerlendirilmesi için Moskova’ya çağırılan Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, Washington’dan ayrıldı.

WASHINGTON'DAN AYRILDI

Rus medyasına yansıyan haberlere göre, Antonov, Rusya saati ile 20.10’da büyükelçilik konutundan ayrılarak New York’a hareket etti. Antonov’un, Rus Aeroflot Hava Yolları’nın tarifeli uçağıyla gece saatlerinde New York’tan ayrılması ve sabah saatlerinde Moskova’ya ulaşması bekleniyor.
Antonov, Moskova’ya geldikten sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile istişarelerde bulunacak. Görüşmelerde Rusya-ABD arasında gerilen ilişkiler ele alınacak.

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BIDEN'DAN PUTİN'E KATİL ÇIKIŞI

ABD Ulusal Güvelik Komisyonu tarafından hazırlanan ve dün itibariyle gizliliği kaldırılan raporda, Rusya ve İran’ın, Biden ve eski Başkan Donald Trump arasındaki 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmek için operasyonlar gerçekleştirdiği ifade edilmişti.

Raporda, Trump ve Biden arasında süren seçim yarışının sonuçlarını Trump lehine etkilemek üzere Rusya’nın Başkan Biden’ın adaylığını ve Demokrat Partiyi karalama çalışması ile Trump’ı destekleyerek seçim sonuçlarına güveni azaltmaya çalıştığı belirtilmişti.

Raporun ardından Biden ABD medyasına verdiği röportajda, muhabirin “Putin’in katil olduğunu mu düşünüyorsunuz?” sorusuna yanıt olarak “Evet, öyle düşünüyorum” demişti. Biden ayrıca, Putin’in ABD Başkanlık Seçimlerine müdahale etmesinin "bedelini ödeyeceğini" ifade etmişti. (İHA)

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Rusya

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