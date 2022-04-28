Rusya'nın akılalmaz taktiği! Eğitimli yunus askerler de savaşa dahil oldu... Böyle koruyorlar

Rusya-Ukrayna savaşının başladığı günden bu yana en ilginç haberlerden biri geldi. ABD Donanma Enstitüsü’nün haber sitesi USNI’nin haberine göre Rusya, Karadeniz’deki donanma üslerini korumak üzere özel eğitimli yunus balıklarını kullanıyor. Hatta bu kapsamda Rusya, Sivastopol Deniz Üssü'ne de 2 yunus yerleştirdi...

ABD Donanma Enstitüsü’nün haber sitesi USNI'de yer alan ve uydu fotoğraflarına dayandırılan habere göre Rus Donanması, Sivastopol’da bulunan deniz üssünü korumak adına liman girişine iki adet eğitimli yunus balığı yerleştirdi.

ŞUBAT AYINDAN BU YANA GÖRÜLÜYOR

USNI'nin iddialarının yayınlandığı haber sitesinde, yunusların, işgalin başladığı şubat ayından itibaren bölgede görülmeye başladığı kaydedildi.

2014'TEN BERİ EĞİTİYORLAR

İddiaya göre Rusya, 2014'te Ukrayna’dan ilhak ettiği Kırım Yarımadası’nda bulunan Ukrayna Donanması’na ait yunus eğitim merkezinde askeri amaçlar için yunus balıklarını eğitiyor. Ukrayna işgalinin başladığı şubat ayından itibaren de eğitimli asker yunusları Ukrayna'dan gelebilecek tehditlere karşı Sivastopol Donanma Üssü'nde kullanıyor.

İŞTE YUNUSLARIN GÖREVİ

Sivastopol, Rusya’nın Karadeniz’deki en büyük donanma üssü olma özelliğine sahip. Yunusların görevi ise Ukraynalı dalgıçların limana sızıp sabotaj saldırıları düzenlemesini önlemek. Yunusların bu rolü aslında bir ilk değil. Pek çok ülke yunus balıklarını eğiterek çeşitli deniz görevlerinde kullanıyor.

YUNUSLARIN EĞİTİLDİĞİ BİLİNİYORDU

Sivastopol’de bulunan Rus Donanmasına ait gemilerin çoğu Ukrayna’nın envanterindeki füzelerin menzilinin dışında yer alıyor ancak bu gemiler deniz altından yapılacak olan her türlü sabotaj saldırısına karşı korumasız. Yunus balıklarının Soğuk Savaş’tan bu yana Sovyetler dahil çeşitli taraflar tarafından bu tür görevler için eğitildiği bilinen bir gerçek.

BEYAZ BALİNALAR, FOKLAR...

Rus Kuzey Filosu ise kendi görev alanında diğer deniz memelerini eğiterek görevlerde kullanıyor. Bu bölgede kullanılan memeliler arasında ise beyaz balinalar ve foklar yer alıyor. Nisan 2019’da Rusya’nın eğittiği bir beyaz balina Norveç açıklarında yakalanmıştı. Beyaz balinanın Rus Donanması programından firar ettiği tahmin ediliyordu.

ŞİŞE BURUNLU YUNUSLAR TERCİH EDİLİYOR

Bu tür görevlerde genellikle kullanılan hayvan türü yunus balıkları. Özellikle de şişe burunlu yunuslar. Oldukça zeki olduğu bilinen bu balıklar çeşitli görevlerin icrasında kullanılabiliyor.

Bu görevler ise şöyle: Düşman dalgıçların limanlara girişlerini önlemek, mayın tespiti, istihbarat toplama görevleri ve düşman gemilerine limpet mayınlarının yerleştirilmesi. Bu canlılar düşman limanlarına kolayca sızabilme özelliğine sahipler. Ancak dost-düşman ayrımı konusu büyük bir sıkıntı. Bu programların ne denli başarılı olduğu ise ayrı bir tartışma konusu.

