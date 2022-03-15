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Rusya'nın Biden hamlesine ABD'den yanıt: Babasına yaptırım uygulamış olabilirler

15.03.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın yaptırım kararına ABD'den yanıt geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptırım listesinde "Joseph Robinette Biden" ismi bulunduğuna ve Başkan Biden'ın adının sonunda "oğlu" anlamına gelen "Junior (Jr)" takısı olduğuna dikkati çekerek "Başkan Biden'ın isminde Jr takısı var. Rusya, Başkan Biden'ın babasına yaptırım uygulamış olabilir. Işıklar içinde uyusun" açıklamasını yaptı.

Rusya'nın Biden hamlesine ABD'den yanıt: Babasına yaptırım uygulamış olabilirler

Rusya, Ukrayna'ya yönelik müdahalesi sonrasında ABD ve Batı'nın yaptırımlarına yeni bir karşılık vererek ABD Başkanı Joe Biden'ı yaptırım listesine almıştı. Söz konusu kararla ilgili ABD'den ilginç bir açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptırım listesinde "Joseph Robinette Biden" ismi bulunduğuna ve Başkan Biden'ın adının sonunda "oğlu" anlamına gelen "Junior (Jr)" takısı olduğuna dikkati çekerek "Başkan Biden'ın isminde Jr takısı var. Rusya, Başkan Biden'ın babasına yaptırım uygulamış olabilir. Işıklar içinde uyusun" açıklamasını yaptı.

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"BU DURUM BİZİ RUSYA İLE SAVAŞA DAHA YAKINLAŞTIRIR"

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik yardımlarına ilişkin bugün ve yarın açıklamalarda bulunacağını belirten Psaki, Zelenskiy'nin yarın sabah ABD Kongresinde yapacağı konuşmaya da değindi.

Psaki, bu konuşmada Zelenskiy'nin ABD'den Ukrayna hava sahasının Rusya'ya kapatılması ve Ukrayna'ya savaş uçağı verilmesi gibi taleplerde bulunacağını bildiklerini ve Kongre üyelerinin de bu yöndeki çağrılarının farkında olduğunu belirterek "Uçuşa yasak bölge tesis edilmesi konusunda fikrimiz değişmedi. Bu durum bizi Rusya ile savaşa daha yakınlaştırır." dedi.

Ukrayna'ya savaş uçaklarının verilmesini de hala desteklemediklerini belirten Psaki, Zelenskiy'nin yaptığı konuşmanın ardından Biden'ın Ukrayna Devlet Bakanı ile konuşacağını kaydetti.

RUSYA'NIN HAMLESİNDE YANIT: BIDEN'IN BABASINA YAPTIRIM UYGULAMIŞ OLABİLİRLER

Psaki, Rusya'nın aralarında ABD Başkanı Biden, kabine üyeleri ve kendisinin de bulunduğu ABD'li yetkililere yaptırımlar getirmesini de değerlendirdi.

Kendisi dahil yaptırım listesine alınan yetkililerin hiçbirinin Rusya'da mal varlığı ya da banka hesabı olmadığına dikkati çeken Psaki, "Hiçbirimiz Rusya'ya turistik geziye gitmeyi de düşünmüyoruz." dedi.

Psaki, yaptırım listesinde "Joseph Robinette Biden" ismi bulunduğuna ve Başkan Biden'ın adının sonunda "oğlu" anlamına gelen "Junior (Jr)" takısı olduğuna dikkati çekerek "Başkan Biden'ın isminde Jr takısı var. Rusya, Başkan Biden'ın babasına yaptırım uygulamış olabilir. Işıklar içinde uyusun." şeklinde espri yaptı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Joe Biden
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