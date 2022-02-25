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Rusya'nın hava saldırısına karşı Ukraynalılar geceyi metro istasyonlarında geçiriyor

25.02.2022 02:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın hava saldırılarından korkan Ukraynalılar başta başkent Kiev ve Harkov olmak üzere geceyi metro istasyonlarında geçiriyor. Metro istasyonlarına sığınan halk, yerlere serdikleri gazeteler ve battaniyeler üzerine uyumaya çalışıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında başkent Kiev'de siviller metro istasyonlarına sığındı.

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İstasyonlarda, çok sayıda yaşlı, kadın ve çocuğun bulunduğu belirtilirken, halka su ve gıda yardımı yapıldığını ifade edildi.

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BELEDİYE BAŞKANINDAN SAĞDUYU ÇAĞRISI

Rus işgali altındaki Harkov’un Belediye Başkanı İgor Terehov, halkın sığındığı metro istasyonuna giderek, halka sağduyu olmaları çağrısından bulundu.

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Terehov, “Saat 15.00’te kente bomba düştüğü için size metro istasyonlarına inme çağrısında bulundum.

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Tren ve metro seferlerini durdurma talimatı verdim” ifadelerini kullanarak, Harkov halkından metro istasyonlarından çıkmamalarını istedi. (AA-İHA)

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Rusya Ukrayna
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