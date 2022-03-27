Rusya'nın saldırısı sonrası bu sabah! Akın ettiler

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken Rus ordusu, Polonya sınırı yakınlarındaki Lviv kentine dün saldırılar düzenlendi. Rus ordusunun roketli saldırısında 5 kişinin yaralandığı açıklandı. Öte yandan bu sabah saldırılar sonrasında halk kilislere akın etti. Ukraynalılar, Lviv ve ülkeleri için bol bol dua edip, mumlar yaktı.

KİLİSELERİ DOLDURDULAR

Rusya'nın dün Lviv şehir merkezindeki yakıt deposunu hedef almasının ardından büyük panik yaşayan halk, bugün pazar ayini için kiliseleri doldurdu. Sabahın erken saatlerinde kiliselere gelenler nedeniyle yoğunluk oluştu. Ukraynalılar, Lviv ve ülkeleri için bol bol dua edip, mumlar yaktı.

Öte yandan kilisenin içerisindeki birçok heykelin muhtemel saldırılardan korunmak üzere kapatılmaya devam etmesi dikkat çekti.

Kaynak: İHA

