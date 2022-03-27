HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya'nın saldırısı sonrası bu sabah! Akın ettiler

Rusya'nın saldırısı sonrası bu sabah! Akın ettiler

27.03.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'nın Lviv şehrine düzenlediği saldırılar sonrası halk, pazar ayini için kiliselere akın etti. Sabahın erken saatlerinde kiliselere gelenler nedeniyle yoğunluk oluştu. Ukraynalılar, Lviv ve ülkeleri için bol bol dua edip, mumlar yaktı.

Rusya'nın saldırısı sonrası bu sabah! Akın ettiler

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken Rus ordusu, Polonya sınırı yakınlarındaki Lviv kentine dün saldırılar düzenlendi. Rus ordusunun roketli saldırısında 5 kişinin yaralandığı açıklandı. Öte yandan bu sabah saldırılar sonrasında halk kilislere akın etti. Ukraynalılar, Lviv ve ülkeleri için bol bol dua edip, mumlar yaktı.

AW579759_02

KİLİSELERİ DOLDURDULAR

Rusya'nın dün Lviv şehir merkezindeki yakıt deposunu hedef almasının ardından büyük panik yaşayan halk, bugün pazar ayini için kiliseleri doldurdu. Sabahın erken saatlerinde kiliselere gelenler nedeniyle yoğunluk oluştu. Ukraynalılar, Lviv ve ülkeleri için bol bol dua edip, mumlar yaktı.

AW579759_06

Öte yandan kilisenin içerisindeki birçok heykelin muhtemel saldırılardan korunmak üzere kapatılmaya devam etmesi dikkat çekti.

AW579759_07

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadınları daha farklı etkiliyor! Ciddi insanların bile yenik düştüğü bir şeyKadınları daha farklı etkiliyor! Ciddi insanların bile yenik düştüğü bir şey
"Son anket sonuçları elimde" diyerek paylaştı: İki parti arasında dikkat çeken fark"Son anket sonuçları elimde" diyerek paylaştı: İki parti arasında dikkat çeken fark
Sözlerine 'Esselamu aleyküm' diyerek başladı! Çarpıcı açıklamaSözlerine 'Esselamu aleyküm' diyerek başladı! Çarpıcı açıklama
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kayısı bahçesinde çalışırken karşılaştıklarıyla şoke oldular

Kayısı bahçesinde çalışırken karşılaştıklarıyla şoke oldular

Bakan Soylu duyurdu! Kimlik kartlarında yeni dönem

Bakan Soylu duyurdu! Kimlik kartlarında yeni dönem

Kenan Işık itirafı! Son durumuyla ilgili bakın ne dedi

Kenan Işık itirafı! Son durumuyla ilgili bakın ne dedi

'Cinsel ilişkiden iğreniyorum' demişti! Bir dönem fırtınalar estiren erotik film yıldızı yıllara meydan okuyor

'Cinsel ilişkiden iğreniyorum' demişti! Bir dönem fırtınalar estiren erotik film yıldızı yıllara meydan okuyor

Korkunç olay! Önce taşla bayıltıp sonra testereyle parçalara bölmüş

Korkunç olay! Önce taşla bayıltıp sonra testereyle parçalara bölmüş

Gamble ile ilgili dikkat çeken detay: "Güzel kadın ama..."

Gamble ile ilgili dikkat çeken detay: "Güzel kadın ama..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.