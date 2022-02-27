HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rusya'nın Ukrayna müdahalesi sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu! 'Güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı'

Rusya'nın Ukrayna müdahalesi sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu! 'Güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı'

27.02.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz'in kuzeyinde yaşanan son gelişmeler sonrası Azak Denizi ile Karadeniz'deki Türk bayraklı gemilerin 'ISPS Kod Güvenlik Seviyesi'ni, en üst düzey olan 3'e çıkarıldığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna müdahalesi sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu! 'Güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı'

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Azak Denizi ile Karadeniz'deki Türk bayraklı gemilerin 'ISPS Kod Güvenlik Seviyesi'ni, en üst düzey olan 3'e çıkarıldığı açıklandı.

iStock-1284416170

"GEMİLER UZAKTAN İZLEME SİSTEMLERİ İLE TAKİP EDİLİYOR"

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Karadeniz'in kuzeyinde yaşanan son gelişmeler dikkate alınarak; Azak Denizi limanları ile Ukrayna ve Rusya Federasyonu'nun Karadeniz limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyredecek Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 3'e çıkartılmıştır. Gerek Türk bayraklı gerekse Türk sahipli gemilerimiz uzaktan izleme sistemlerimiz ile takip edilmekte olup, gemilerdeki sistemlerin kapatılmaması ve acil durumda Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile temas kurulması ve bölgede ilgililer tarafından yapılan seyir uyarılarının takip edilmesi önemlidir" denildi.

"UKRAYNA LİMANLARINDA OPERASYONLAR DURMUŞ VAZİYETTE"

Bölgedeki Türk gemilerinin güvenliğinin birinci öncelik olduğu vurgulanarak, "Bu bölgedeki limanlarda 7'si Türk bayraklı olmak üzere toplam 22 Türk sahipli gemide 271 Türk denizcimiz bulunmakta olup yaşanan süreçte, başta gemi insanlarımız olmak üzere bölgedeki gemilerimizin güvenliği birinci önceliğimiz durumundadır. Gemilerimiz ile yapılan görüşmelerde şu an için herhangi bir olumsuzluğun olmadığı teyit edilmiştir. Bölgedeki gemilerimizden alınan bilgilere göre Ukrayna limanlarında operasyonlar durmuş vaziyette ancak Rus limanlarında elleçleme faaliyetleri devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Miraç Kandilinde tesbih nasıl kılınır? Miraç Kandilinde tesbih nasıl kılınır?
Erdoğan ve Zelenski arasında kritik görüşmeErdoğan ve Zelenski arasında kritik görüşme
Ukrayna’da sokak savaşı! Rus askerleri böyle pusuya düşürüldü…Ukrayna’da sokak savaşı! Rus askerleri böyle pusuya düşürüldü…
Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Bakanlığı Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kuzey Kore tanımlanamayan bir füze denemesi yaptı

Kuzey Kore tanımlanamayan bir füze denemesi yaptı

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinde 4. gün! Rus ordusu Harkov'a böyle girdi

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinde 4. gün! Rus ordusu Harkov'a böyle girdi

Olay Putin paylaşımı geldi! Roman Abramovich'e bir şok da öz kızından...

Olay Putin paylaşımı geldi! Roman Abramovich'e bir şok da öz kızından...

Faturalarda yeni tarife, motorin ve benzinde indirim

Faturalarda yeni tarife, motorin ve benzinde indirim

Rus devlet televizyonunu hackledi, görüntüleri yayınladı

Rus devlet televizyonunu hackledi, görüntüleri yayınladı

Çeçen milislerin Ukrayna'da konuşlandırıldığını söyledi! Kadirov'dan dikkat çeken açıklama: Şoke olduk

Çeçen milislerin Ukrayna'da konuşlandırıldığını söyledi! Kadirov'dan dikkat çeken açıklama: Şoke olduk

İlginizi Çekebilir

Kardeşi de Selena'da oynamış! Erkek kardeşini görenler "Hiç benzemiyor" dedi

Kardeşi de Selena'da oynamış! Erkek kardeşini görenler "Hiç benzemiyor" dedi

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

“Mumya fetişi popüler” dedi! Sıra dışı isteklerini...

“Mumya fetişi popüler” dedi! Sıra dışı isteklerini...

Hayatının en büyük hatası! "O gece son oldu"

Hayatının en büyük hatası! "O gece son oldu"

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.