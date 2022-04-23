Rusya, Odessa'yı vurdu! 3 aylık bebek de hayatını kaybetti: Bu cezasız kalmayacak

Rusya, Ukrayna'nın Odessa kentine saldırı düzenledi. Saldırıda 5 sivil hayatını kaybederken, 18 sivil ise yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, saldırıda 3 aylık bir bebeğin de hayatını kaybettiğini ifade ederek "Bu cezasız kalmayacak" dedi.

RUS ORDUSU, ODESSA'YI VURDU

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Rus ordusu ülke genelinde sivil yerleşimlerini vurmayı sürdürüyor. Rus askerlerinin son olarak Ukrayna'nın Odessa kentine düzenlediği saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti, 18 Ukraynalı ise yaralandı.

"BU CEZASIZ KALMAYACAK"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak tarafından yapılan açıklamada, "Odessa’da 5 ölü, 18 yaralı var ve bu sayılar artabilir. Hayatını kaybedenler arasında ailesiyle ilk Paskalya bayramını kutlayacak olan 3 aylık bebek de var. Bu cezasız kalmayacak" ifadelerini kullandı.

"RUSYA TERÖRİZME SPONSOR OLAN ÜLKE OLARAK KABUL EDİLMELİ"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, saldırının ardından yaptığı açıklamasında, "Rusya’nın Odessa saldırısındaki hedefi terördür. Rusya terörizme sponsor olan ülke olarak kabul edilmeli, hiçbir diyalog kurulmamalı, iş yapılmamalı ve kültürel projeler görüşülmemeli. Medeniyetle ve barışçıl şehirleri roketle vuranlarla aramızda duvar olmalı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

