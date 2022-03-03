HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya protestoculara göz açtırmıyor! Tepki toplayan gözaltı

Rusya protestoculara göz açtırmıyor! Tepki toplayan gözaltı

03.03.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde ikinci haftaya girildi. Bir yandan taraflar arasında görüşmeler sürdürülürken diğer yandan Rus güçleri Ukrayna topraklarındaki ilerleyişini devam ettiriyor. Ancak Rusya'nın açtığı savaş tüm dünyada olduğu kadar Rus halkınca da tepki görüyor. Rusya hükümeti protestoların önüne geçmek için protestocuları gözaltına alıyor. Nazilerin Leningrad Kuşatması'ndan sağ kurtulan 76 yaşındaki Yelena Osipova'nın gözaltına alınması ise tüm dünyada sert eleştirilere yol açtı.

Rusya protestoculara göz açtırmıyor! Tepki toplayan gözaltı

Yelena Osipova Nazilerin 827 gün süren ve yaklaşık 800 bin Rus'un ölümüyle sonuçlanan Leningrad saldırısından kurtulduğunda henüz bir bebekti.

Olipova Nazilerin saçtığı bu dehşetten kurtulduktan sonra Rusya'da siyasi aktivist olarak ün kazandı.

Yakın zamanda sosyal medyada paylaşılan Olipova'ya ilişkin bir video ise büyük tepki topladı. Videoda yaşlı kadının sekiz polis memuru tarafından sürüklenerek gözaltına alındığı görülüyor.

Başlıksız-1

Sosyal medya kullanıcıları Rus polisinin Olipova'ya yaptığı muameleye sert eleştiriler yöneltti. "Bu kadın hepimizin görebileceğinden çok daha korkunç eziyetler gördü" şeklinde yorumlar yapıldı. Bir başka kullanıcı ise olay hakkında "Savaştan sağ kurtulanları gözaltına almak güçlü bir hükümetin göstergesi değil" değerlendirmesinde bulundu.

Başlıksız-1

RUSYA'DA 7 BİNDEN FAZLA GÖZALTI

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde ikinci haftaya girilirken Rusya'da son günlerde 40'ı aşkın şehirde protestolar patlak verdi. Rusya'da savaşı protesto eden toplamda 7 binden fazla kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Protestolar işgal başladığından beri sürerken Rusya Soruşturma Heyeti Sözcüsü halkı hükümete karşı eylemde bulunmanın yasal sonuçları konusunda günler öncesinde uyarmıştı.

RUS GÜÇLERİNİN İLERLEYİŞİ SÜRÜYOR

Öte yandan Rus hükümeti bugün erken saatlerde Ukrayna'da stratejik öneme sahip bir liman şehrini ele geçirdiğini duyurdu.

Kherson valisi İgor Kolikhayev Rus güçlerinin çarşamba gecesi meclis binasına doğru harekete geçtiklerini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov Karadeniz'e kıyısı olan liman kentinin tamamıyla Rus askerlerinin kontrolüne geçtiğini ifade etti.

Kentte sivil altyapıların, tesislerin, kamu hizmetlerinin ve ulaşımının normal şekilde işleyeceğini belirten Konaşenkov "Şehir temel ihtiyaçlar ve besin konusunda bir kıtlık yaşamıyor" dedi.

Konaşenkov'a göre Rus komutanlar ve Kherson kentinin yetkileri arasındaki görüşmeler şehirdeki düzenin devam etmesi yönünde ilerliyor.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat'ta başlayan işgalden 2 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Romanya nerede, hangi bölgede? Romanya nerede, hangi bölgede?
Tüm Türkiye'nin beklediği haberi Bakan Koca duyurduTüm Türkiye'nin beklediği haberi Bakan Koca duyurdu
Avrupa'yı karıştıran olay! Ruslara izin verilmediAvrupa'yı karıştıran olay! Ruslara izin verilmedi
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Keskin nişancılar var derhal uzaklaşın!'

'Keskin nişancılar var derhal uzaklaşın!'

Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!

Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!

Resmî Gazete'de yayımlandı! Ukrayna'dan ithal edilen ürünler...

Resmî Gazete'de yayımlandı! Ukrayna'dan ithal edilen ürünler...

Rusya ile ilgili çarpıcı iddia! Tarih de verdi: İlan edecekler

Rusya ile ilgili çarpıcı iddia! Tarih de verdi: İlan edecekler

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine dev zam

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine dev zam

Dünyanın gözü kulağı orada! (Son Durum)

Dünyanın gözü kulağı orada! (Son Durum)

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.