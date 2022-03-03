Rusya protestoculara göz açtırmıyor! Tepki toplayan gözaltı

Yelena Osipova Nazilerin 827 gün süren ve yaklaşık 800 bin Rus'un ölümüyle sonuçlanan Leningrad saldırısından kurtulduğunda henüz bir bebekti.

Olipova Nazilerin saçtığı bu dehşetten kurtulduktan sonra Rusya'da siyasi aktivist olarak ün kazandı.

Yakın zamanda sosyal medyada paylaşılan Olipova'ya ilişkin bir video ise büyük tepki topladı. Videoda yaşlı kadının sekiz polis memuru tarafından sürüklenerek gözaltına alındığı görülüyor.

Sosyal medya kullanıcıları Rus polisinin Olipova'ya yaptığı muameleye sert eleştiriler yöneltti. "Bu kadın hepimizin görebileceğinden çok daha korkunç eziyetler gördü" şeklinde yorumlar yapıldı. Bir başka kullanıcı ise olay hakkında "Savaştan sağ kurtulanları gözaltına almak güçlü bir hükümetin göstergesi değil" değerlendirmesinde bulundu.

RUSYA'DA 7 BİNDEN FAZLA GÖZALTI

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde ikinci haftaya girilirken Rusya'da son günlerde 40'ı aşkın şehirde protestolar patlak verdi. Rusya'da savaşı protesto eden toplamda 7 binden fazla kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Protestolar işgal başladığından beri sürerken Rusya Soruşturma Heyeti Sözcüsü halkı hükümete karşı eylemde bulunmanın yasal sonuçları konusunda günler öncesinde uyarmıştı.

RUS GÜÇLERİNİN İLERLEYİŞİ SÜRÜYOR

Öte yandan Rus hükümeti bugün erken saatlerde Ukrayna'da stratejik öneme sahip bir liman şehrini ele geçirdiğini duyurdu.

Kherson valisi İgor Kolikhayev Rus güçlerinin çarşamba gecesi meclis binasına doğru harekete geçtiklerini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov Karadeniz'e kıyısı olan liman kentinin tamamıyla Rus askerlerinin kontrolüne geçtiğini ifade etti.

Kentte sivil altyapıların, tesislerin, kamu hizmetlerinin ve ulaşımının normal şekilde işleyeceğini belirten Konaşenkov "Şehir temel ihtiyaçlar ve besin konusunda bir kıtlık yaşamıyor" dedi.

Konaşenkov'a göre Rus komutanlar ve Kherson kentinin yetkileri arasındaki görüşmeler şehirdeki düzenin devam etmesi yönünde ilerliyor.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat'ta başlayan işgalden 2 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

