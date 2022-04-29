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Rusya saldırmıştı... Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Füze saldırılarında 1 kişinin cesedine ulaşıldı

29.04.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya tarafından dün akşam füze saldırısına uğrayan başkent Kiev’in Belediye Başkanı Vitali Kliçko, bugün açıklama yaptı. Kliçko, saldırıda yıkılan bir binanın enkazında bir kişinin cesedine ulaşıldığını açıkladı.

Rusya saldırmıştı... Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Füze saldırılarında 1 kişinin cesedine ulaşıldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev, dün akşam Rusya tarafından füze saldırısına uğramıştı. Dünya ağır sıklet boks eski şampiyonu ve Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko bu sabah yaptığı açıklamalarda, füzelerden birinin isabet ettiği Shevchenkivskyi Semti’nde yıkılan konutun enkazından bir kişinin cesedinin çıkartıldığını belirtti.

Kliçko, toplamda 4 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve 6 kişinin hafif yaralar aldığını ifade etti. Acil Durum ekipleri ise 25 katlı binanın 1. ve 2. katlarının kısmen yıkıldığını açıkladı.

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"RUSYA ULUSLARARASI HUKUKU BARİZ BİR ŞEKİLDE HİÇE SAYDIĞINI BİR KEZ DAHA GÖSTERİYOR"

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles, füze saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı.

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Josep Borrell Fontelles, Rusya'nın füze saldırıları karşısında şok olup dehşete düştüklerini belirtti. Borrell açıklamasında “Rusya, Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov ile birlikte BM Genel Sekreteri Antonio Guterres oradayken bir şehri bombalayarak uluslararası hukuku bariz bir şekilde hiçe saydığını bir kez daha gösteriyor” dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kiev Rusya Ukrayna
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