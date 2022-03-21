HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Kiev’deki AVM, roketatar yerleştirildiği için vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Kiev’deki AVM, roketatar yerleştirildiği için vuruldu

21.03.2022 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de faal olmayan alışveriş merkezinin (AVM) çok namlulu roketatar yerleştirildiği için uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla vurulduğunu bildirdi. Ukrayna, Rus ordusunun başkent Kiev’deki alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Kiev’deki AVM, roketatar yerleştirildiği için vuruldu

Konaşenkov, Kiev’deki alışveriş merkezine Rus ordusunun yaptığı saldırıyla ilgili görsellerle açıklamada bulundu.

Kiev'in dışında bulunan Vinogradar bölgesinde, Ukraynalı silahlı grupların birkaç gündür konutlarda saklandığını ve Rus askeri birliklerine çok namlulu roket sistemlerinden ateş açtığını belirten Konaşenkov, “Aynı zamanda yakındaki alışveriş merkezinin alanı, roket depolamak ve çok namlulu roket sistemlerini doldurmak için büyük bir üs olarak kullanıldı.” dedi.

05

Koneşankov, Rus istihbaratının Ukrayna ordusuna ait çok namlulu roket sistemlerinin konumunu birkaç farklı kanallardan doğruladığını aktararak, "21 Mart gecesi, uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla, çok namlulu roket fırlatma sistemi ve mühimmatlarının saklandığı depo olarak kullanılan boş bir alışveriş merkezindeki üs tamamen imha edildi.” ifadesini kullandı.

aab7ec4c5a64af6ec1ef09f5437f3e0a

Konaşenkov, Kiev'in semtlerinde ve Ukrayna'nın diğer şehirlerinde sivillere ait yerlerin, Ukrayna silahlı güçlerinin topçu ve roket sistemleri atış mevzileri olarak kullanıldığına dair suç sayılacak kesin kanıtları bulunduğunu kaydetti.

04

Ukrayna, Rus ordusunun başkent Kiev’deki alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zelenskiy: 'Ültimatomu uygulamak için herkesi yok etmek gerekir'Zelenskiy: 'Ültimatomu uygulamak için herkesi yok etmek gerekir'
Bakan Soylu'dan Adana'daki olaylarla ilgili açıklamaBakan Soylu'dan Adana'daki olaylarla ilgili açıklama
Dünya bu iddiayı konuşuyor! Terör listesinden çıkarıyorlar mı?Dünya bu iddiayı konuşuyor! Terör listesinden çıkarıyorlar mı?
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Süper Lig'de şoke eden istifa!

Süper Lig'de şoke eden istifa!

HDP'nin 'Nevruz' etkinliğinde ortalık karıştı!

HDP'nin 'Nevruz' etkinliğinde ortalık karıştı!

Borcunu kapatana yüzde 22 indirim!

Borcunu kapatana yüzde 22 indirim!

Erdoğan, Metaverse Forumu'nda duyurdu: İlan ediyorum...

Erdoğan, Metaverse Forumu'nda duyurdu: İlan ediyorum...

Erdoğan tepki göstermişti! Görev yeri değiştirildi

Erdoğan tepki göstermişti! Görev yeri değiştirildi

Nuray Demir’in ölümünde kan donduran itiraf!

Nuray Demir’in ölümünde kan donduran itiraf!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.