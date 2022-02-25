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Rusya Swift sisteminden yasaklanırsa ne olur? Swift nedir? Ne işe yarar?

25.02.2022 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Swift sisteminden yasaklanırsa ne olur? sorusunun yanıtı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Rusya - Ukrayna savaşı ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından merak konusu oldu. Swift yaptırımının bir seçenek olduğunu belirten Biden, henüz bu konuda alınmış bir tutum olmadığını belirtti. Peki Rusya Swift sisteminden yasaklanırsa ne olur? Swift nedir? Ne işe yarar? İşte Biden'ın açıklaması ve Rusya'ya SWIFT yaptırımı uygulanması halinde olacaklar...

Rusya Swift sisteminden yasaklanırsa ne olur? Swift nedir? Ne işe yarar?

Rusya Swift sisteminden yasaklanırsa ne olur? sorusunun yanıtı bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Rusya'ya ilişkin uygulanacak yaptırımları duyurmasının ardından merak konusu oldu. Biden, Swift yaptırımının bir seçenek olduğunu vurgulayıp henüz bu konuda alınmış bir tutum olmadığını ifade etse de Rusya Swift sisteminden yasaklanırsa ne olur? Swift nedir? Ne işe yarar? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak edildi. ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamasına haberimizde yer verdik.

Rusya Swift sisteminden yasaklanırsa ne olur?

RUSYA SWİFT SİSTEMİNDEN YASAKLANIRSA NE OLUR?

ABD Başkanı Joe Biden Rusya - Ukrayna krizine ilişkin Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna'ya saldırması sebebiyle Rusya'nın dolar, euro ve yen cinsinden işlem yapmasının kısıtlanacağını duyuran Biden, Putin'in verdiği kararın sonuçlarına katlanacağını bir kez daha ifade etti. ABD ve NATO'nun 5. Madde çerçevesinde taahhütlerine bağlı kalacağını belirten Biden, NATO Liderler Zirvesi'nde yeni adımların da masaya yatırılacağını vurguladı.

Rusya Swift sisteminden yasaklanırsa ne olur?

Öte yandan Açıklamasında "Yaptırımlar bugün önerdiğimiz bankaları içermekte ve ciddi etkisi olacak"ifadesini kullanan Biden, "SWIFT yaptırımı bir seçenek ama ama bu konuda alınmış bir tutum yok" dedi. Bu açıklama sonrası Rusya'nın SWIFT sisteminden yasaklanması haline ne olacağı merak konusu oldu.

Rusya, Avrupa Birliği üyesi ülkelere sattığı doğal gaz ve petrol ödemelerini Swift sistemi üzerinden alıyor.

Rusya ABD'nin yaptırımı ile SWIFT sisteminden çıkarılırsa dünya ticaretinden soyutlanmış olur.

Rusya Swift sisteminden yasaklanırsa ne olur?

Rusya'nın Swift sisteminden çıkarılması halinde, Vladimir Putin'in devlet başkanı olduğıu Rusya'nın doğalgaz ve petrol satışından doğan alacaklarının önüne geçilmiş olacak. Doğalgaz ve petrol satışı Rusya ekonomisi için oldukça önemli.

ABD, Swift yaptırımı ike Rusya’nın ithal ettiği ürünlerin bedelini ödemesini zorlaştırabilir.

Öte yandan Rusya Swift sisteminden çıkarılma riskini daha önne göz önünde bulundurarak SPFS'i kurmuştur.

Rusya Swift sisteminden yasaklanırsa ne olur?

SWİFT NEDİR?

Swift, yurt içi ya da yurt dışı bankalar arası döviz transferi yapılabilen sistemin adıdır. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication olan Swift ile tüm dünyada bulunan bankalar arasından elektrona fon transferi sağlanır.

Rusya Swift sisteminden yasaklanırsa ne olur?

SWİFT NE İŞE YARAR?

Swift, yurt içi ya da yurt dışı bankalar arası transferler sistemine verilen addır. Bankalar aracılığı ile gerçekleşen para transferlerinde swift kodları gereklidir.

Swift kodu ise banka kullanıcılarının döviz hesaplarına ilgili tutarların transfer edilebilmesini sağlayan uluslararası bir koddur. Söz konusu kodlar ise bankadan bankaya değişiklik gösterir.

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