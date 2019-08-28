Rusya: Türkiye'yle Su-35 ve Su-57 jetlerinin teslimatını görüşüyoruz

Türkiye'nin Rus yapımı Su-35 ya da Su-57 savaş uçakları satın alması ihtimali hakkındaki bir soru karşısında şunları söyledi:

"Türk meslektaşımla (Türkiye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir) görüşmelerim olacak. Ele alacağımız hususlardan birisi S-400 teslimatı. Ardından Su-35 ve Su-57 teslimatı ihtimali üstünde konuşmakla sürdüreceğiz görüşmemizi, zira Türkiye'nin önemli bir ilgisi söz konusu."

Şugayev şöyle devam etti: "Ancak kontrat imzalamaya yönelik görüşmeler yapılıp yapılmayacağını söylemek için erken. Türk tarafı herhangi bir başvuruda bulunmuş değil. Bunun öncesinde danışma içeren birtakım toplantılar yapmamız gerekmekte."

