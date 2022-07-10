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Rusya Ukrayna'da apartmanı vurdu! Ölü ve yaralılar var

10.07.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale devam ederken bölgeden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Rusya’nın Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki 5 katlı apartmanı hedef aldığı füzeli saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Rusya Ukrayna'da apartmanı vurdu! Ölü ve yaralılar var

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları aralıksız devam ederken, Rus füzeleri bu defa Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki Chasiv Yar kentinde 5 katlı bir apartmana isabet etti.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Donetsk Bölge Valisi Pavlo Kyrylenko, “Kurtarma operasyonları devam ediyor. Enkaz altından 6 cansız beden ve 5 yaralı çıkardık” dedi.

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Binanın iki girişinin de tamamen yıkıldığını belirten Kyrylenko, biri 9 yaşında olmak üzere en az 34 kişinin halen enkaz altında olabileceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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