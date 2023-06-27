HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya, Ukrayna’da sivil yerleşim bölgesini vurdu: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Rusya, Ukrayna’da sivil yerleşim bölgesini vurdu: Ölü ve çok sayıda yaralı var

27.06.2023 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, Ukrayna’nın doğusunda sivilleri hedef aldı. Ülkenin doğusundaki Kramatorsk kentine düzenlediği füze saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna’da sivil yerleşim bölgesini vurdu: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Ukraynalı yetkililer, füzelerin kentteki kalabalık bir restoran alanına isabet ettiğini açıkladı. Saldırıda bazı binalar yıkılırken, bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

"SİVİLLERLE DOLU HALKA AÇIK RESTORANLARDI"

Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Pavel Kirilenko yaptığı açıklamada, "Yarım saat önce Kramatorsk kentine iki füze isabet etti. Şu anda şehirde yaralı ve ölü sayısını belirlemek için çalışıyoruz. Burası şehir merkezi. Bunlar sivillerle dolu halka açık restoranlardı” dedi.

Kramatorsk Belediye Meclisi tarafından yapılan açıklamada ise, "Bir restoranı vurdular, arama kurtarma operasyonları şu anda sürüyor" dedi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç gerçek BM raporunda ortaya çıktı: Gözaltına aldıkları 77 sivili infaz etmişler!Korkunç gerçek BM raporunda ortaya çıktı: Gözaltına aldıkları 77 sivili infaz etmişler!
Sosyal medyadan sert sözler! "Bana utanmazlığın resmini yapabilir misin Abidin?"Sosyal medyadan sert sözler! "Bana utanmazlığın resmini yapabilir misin Abidin?"
Saatler öncesinden uyarı yapılmıştı! Görüntüler İstanbul'danSaatler öncesinden uyarı yapılmıştı! Görüntüler İstanbul'dan
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna

En Çok Okunan Haberler

Sevindirici haber! Marmara'da görülmeye başlandı

Sevindirici haber! Marmara'da görülmeye başlandı

Merdan Yanardağ hakkında yeni gelişme!

Merdan Yanardağ hakkında yeni gelişme!

Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğini uzatıyoruz

Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğini uzatıyoruz

4 yıllık anlaşılmıştı! Bonservisi belli oldu...

4 yıllık anlaşılmıştı! Bonservisi belli oldu...

Lüks villası, 8.5 milyon lira değerinde arabası var! Polis olduğu ortaya çıktı kimse inanamadı…

Lüks villası, 8.5 milyon lira değerinde arabası var! Polis olduğu ortaya çıktı kimse inanamadı…

İdama dakikalar kala! Saddam'ın o fotoğrafı ortaya çıktı

İdama dakikalar kala! Saddam'ın o fotoğrafı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İddialı dekoltesine "Acil silikon taktır" yazılınca...

İddialı dekoltesine "Acil silikon taktır" yazılınca...

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

“Hapishanedeki nişanlım spermini sandviç torbasında gönderdi”

“Hapishanedeki nişanlım spermini sandviç torbasında gönderdi”

Komşularını kurtarmak istedi! Ölümünü babası canlı canlı izledi

Komşularını kurtarmak istedi! Ölümünü babası canlı canlı izledi

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.