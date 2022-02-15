Rusya Ukrayna krizi nedeni nedir? Savaş olacak mı? Rusya Ukrayna krizi nasıl başladı?

Rusya ve Ukrayna krizinin büyüyerek savaşma noktasına gelmesiyle beraber vatanadaşlar krizin nedenini araştırmaya başladı. Ukrayna’nın batı ülkeleriyle yakınlaşması, Rusya tarafından hoş karşılanmadı fakat iki ülke arasındaki krizin dönüm noktası Mart 2014 tarihinde Kırım’ın ilhakı ile meydana geldi.

RUSYA UKRAYNA KRİZİ NEDENİ NEDİR?

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimli olayların tarihçesi aslında Orta Çağa’a kadar dayanmakta. Kriz yaşanmasına rağmen ortak geçmiş sebebiyle Putin iki ülkeyi sık sık “tek halk” olarak nitelendirmekte.

1991 yılında Sovyet Birliği sonrasında Rusya, Ukrayna ve Belarus Bağımsız Devletler Topluluğu’nu kurmuştu. Rusya’nın bu birlik ile amacı hem nufüzunu devam ettirmek hem de ucuz doğal gaz arzı vasıtasıyla ülkeleri yeniden kendisine bağlayabilmekti. Ancak Belarus, Moskova ile yakın bir ittifak kurarken, Ukrayna yönünü değişirdi ce tarafını giderek Batı’ya doğru çevirdi.

İki ülke arasında “soğuk” ilişki 2014 senesinde kritik eşiğe geldi. Ukrayna’da yaşanan otorite boşluğundan yararlanan Rusya ise Mart 2014 tarihinde Kırım’ı ilhak etti. Ukrayna’nın doğusundaki, Rusya sınırındaki Donetsk’te de Rusya’dan destek alan Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasında da çatışmalar meydana geldi. Olay sonrası konumu Avrupa ile Rusya arasında olan Ukrayna’da yaşayan vatandaşlar da Rus ve Batı yanlıları olarak kutuplara bölünmüş oldu.

RUSYA UKRAYNA KRİZİNDE SAVAŞ OLACAK MI?

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Cuma günü konuyla ilgili açıklamada bulundu ve Rusya’nın “Çin Olimpiyatları” bitmeden Ukrayna’yı işgale başlayabileceğini söyledi. Sullivan, Ukrayna’da işgalin her an başlayabileceğini, Amerikalıların derhal ülkeyi terk etmesi gerektiğini ve işgal durumunda tahliye operasyonu yapmayacaklarını belirtti. Sullivan aynı zamanda, Amerikan vatandaşlarının önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde ülkeyi terk etmeleri gerektiğini belirtti.

İşgal haberleri hakkında Rusya'dan ise ilk açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı medyasında yer alan Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal edeceği ile ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edilerek, “Rusya Federasyonu'nun güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova'ya karşı koordineli bir enformasyon saldırısı gerçekleşiyor. Batı ülkeleri ve Batı medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattı” ifadeleri kullanıldı.

TATBİKATLAR BİTTİ, BİRLİKLER ÜSLERE ÇEKİLDİ

Ancak son olarak Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan askeri birliklerin üslerine geri çekilmeye başladıklarını duyurdu.

