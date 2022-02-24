Rusya Ukrayna savaşı neden çıktı? Rusya Ukrayna savaşının nedeni nedir?

24 Şubat tarihinde Ukrayna’da savaş resmen başlamış oldu. Rusya, bu sabah saatlerinde Ukrayna genelinde saldırılarına başladı. Daha önce Donbass bölgesinden askerlerini sokmuş olan Rusya, hava saldırılarıyla da tüm kentleri bombalamaya başladı. İşte Rusya ve Ukrayna savaşı nedeni…

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI NEDEN ÇIKTI?

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilimin 2014 senesinde Donbass’ta gerçekleştirilen Rus yanlıların isyanı ile başladığı söylenebilmekte.

Donbass savaşı sonrası ülkenin kuzeyinde iki özerk bölge kurulmuştu. Yakın bir süreçte ise ilk Rus ordusunun Kasım ayında Ukrayna sınırına asker yığdığı haberleri medyada yankı bulmuştu.

Sonrasında yayınlanmış olan uydu fotoğraflarıyla Rus askerinin ülkenin sınırında ciddi birlikler kurduğu tespit edilmişti.

BIDEN'IN AÇIKLAMASI SONRASI ABD DAHİL OLDU

Ayrıca ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın hazırlıkları sonrası yakın zamanda Rus askerinin Ukrayna’yı işgal edeceğini duyurmuştu. Olay sonrasında Biden ile Putin arasında geçen görüşmede de barış ihtimali ortaya çıkmamıştı.

ABD ve Avrupa Birliği, olası Rusya işgali sonrası Ukrayna’ya asker göndermeyeceklerini aktardı fakat Rusya’ya karşı ciddi yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladı.

3. DÜNYA SAVAŞI ÇIKAR MI?

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan büyük gerilim, Rus lider Putin’in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile en yüksek doza yükselmişti. Rusya, Ukrayna’nın kuzeyinde kurulmuş olan Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Donets Halk Cumhuriyeti’ni tanıdığını açıklamış ve bu karar tüm dünyada tepki çekmişti. Barış ihtimali git gide azalırken, günlerdir konuşulan ve gerçekleşmesi beklenen Rusya’nın Ukrayna işgali ise bu sabah itibariyle resmen başladı. Savaşın gidişatı ve diğer ülkelerin tutumu ise ilerleyen günlerde belli olacak.

