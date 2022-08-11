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Rusya-Ukrayna savaşı oraya mı taşınıyor? Uydu fotoğrafları ortaya çıktı, ağır hasar aldı

11.08.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'daki savaş devam ederken geçtiğimiz salı günü Rusya'nın Kırım'da bulunan bir askeri hava üssünde peş peşe patlamalar meydana gelmişti. Üssün patlamalar sonrası ortaya çıkan uydu fotoğraflarında ağır hasar aldığı görüldü. Ukrayna olayla ilgili sorumluluk üstlenemezken Uydu fotoğrafları, üssün bir saldırıda hedef alınmış olabileceğini gösteriyor.

Rusya-Ukrayna savaşı oraya mı taşınıyor? Uydu fotoğrafları ortaya çıktı, ağır hasar aldı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahalesi devam ederken Kırım'dan gelen haber dikkat çekti. Rusya'nın Saki Hava Üssünde geçtiğimiz salı günü peş peşe patlamalar meydana gelmişti. Ukrayna olayla ilgili sorumluluk üstlenmezken ortaya çıkan uydu fotoğraflarında üssün ağır hasar aldığı görüldü. Rusya Savunma Bakanlığı, üste mühimmat deposunda patlamalar meydana geldiğini, hiçbir uçağın zarar görmediğini açıklamıştı.

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UYDU FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

ABD merkezli Planet Labs şirketi tarafından çekilen uydu fotoğrafları, Rusya'nın Kırım'daki Saki Hava Üssü'nün Salı günü meydana gelen patlamalar sonucu ağır hasar aldığını gösteriyor. Çekilen fotoğraflardan, üste en az sekiz uçağın imha edildiği ya da zarar gördüğü anlaşılıyor.

ÜS BİR SALDIRIDA HEDEF ALINMIŞ OLABİLİR

Üste patlamalar sonrası kraterler oluştuğu ve büyük bir alanın yandığı da fotoğraflarda görülebiliyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri üsteki birçok uçağın imha edildiğini açıklamış ancak Kiev yönetimi olayla ilgili olarak sorumluluk üstlenmemişti. Uydu fotoğrafları, üssün bir saldırıda hedef alınmış olabileceğini gösteriyor.

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Planet Labs, Ukrayna'da çekilen yüzlerce uydu fotoğrafını inceleyen bir şirket.

Saki Hava Üssü'ndeki patlamalar sonucu bir kişi hayatını kaybetmişti.

Görgü tanıkları en az 12 patlama sesi duyduklarını söylerken, sosyal medyada yayımlanan bazı videolarda üs çevresindeki plajlarda bulunanların panik yaşadıkları görülmüştü.

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Novofederika yakınlarındaki üs, Rusya'nın 8 yıl önce ilhak ettiği Kırım'ın batısında, Rus turistlerin de tercih ettiği tatil beldelerine yakın bir konumda bulunuyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, üste mühimmat deposunda patlamalar meydana geldiğini, hiçbir uçağın zarar görmediğini, Ukrayna'nın üsse yönelik herhangi bir saldırısının söz konusu olmadığını açıklamıştı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin danışmanlarından Mykhailo Podolyak da, patlamalarla ilgileri olmadığını söylemişti.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ise "Sanırım üsteki Rus askerleri çok basit bir kurala uymadılar. O kural da, 'Tehlikeli yerlerde sigara içmeyin'. Bu kadar basit" demişti.

İNGİLTERE SAVUNMA BAKANI WALLACE: UKRAYNA'NIN KIRIM'I HEDEF ALMA HAKKI VAR

Öte yandan, BBC'ye konuşan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace üste iki ayrı patlama meydana geldiğini, bunun da kazadan çok bir saldırıya bir işaret ettiğini söyledi.

Ben Wallace, Ukrayna'nın Kırım'ı hedef alma hakkı olduğunu belirtti.

Wallace, "Ukrayna için, gerekirse ölümcül güç kullanarak, toprağını geri almak ve işgalci gücü püskürtmek tamamen meşrudur" dedi.

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Eski Rusya Devlet Başkanı ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitry Medvedev, geçen ay yaptığı konuşmada, Kırım'ı hedef almasının Ukrayna için "kıyamet" anlamına geleceğini söylemişti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ise son açıklamasında, ülkesindeki savaşın Kırım'da başladığını belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaşın, Kırım'ın işgaliyle başladığını unutmayacağız. Savaş, Kırım'ın kurtarılmasıyla bitmeli. Kırım, Ukrayna'ya aittir. Kırım'dan asla vazgeçmeyeceğiz" demişti.

Zelenskiy daha önce ise bu konuda farklı açıklamalar yapmış, Rusya'nın ülkesini işgale başladığı 24 Şubat'tan önceki mevzilere çekilmesi halinde ateşkesi kabul edeceklerini söylemiş, Kırım'ın Ukrayna'ya geri verilmesini barış koşulları arasında saymamıştı.

Rusya, Ukrayna'nın parçası olan Kırım'ı, uluslararası toplumun meşru olmadığını vurguladığı bir referandumun ardından 2014'te ilhak etmişti.

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Rusya Ukrayna Kırım
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