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Rusya - Ukrayna savaşında son durum: Kiev'den Odesa ve Melitopol'e korkunç saldırı

11.12.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı aylardır devam ederken, bugün Ukrayna’nın güney bölgeleri, yeniden çatışmaların adresi oldu. Rusya’nın insansız hava araçları (İHA) ile Odesa’yı hedef almasının ardından Kiev yönetimi de Melitopol’e yönelik bir saldırı düzenledi. Saldırı sonucu bölgede patlamalar meydana gelirken, ölenlerin ve yaralananların olduğu, çok sayıda işgalcinin ise hayatını kaybettiği aktarıldı.

Rusya - Ukrayna savaşında son durum: Kiev'den Odesa ve Melitopol'e korkunç saldırı

Moskova yönetimi Ekim ayından bu yana füze ve İHA saldırılarıyla Ukrayna’nın enerji altyapılarını vurmaya devam ediyordu. Ukrayna ordusu Cumartesi günü Odesa'da 10 Rus İHA’sını düşürdüğünü açıkladı. Ancak beş İHA ise enerji tesislerini hedef aldı ve bunun sonucu olarak da yaklaşık 1,5 milyon insan elektriksiz kaldı.

Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, “Odesa bölgesindeki durum oldukça zor” dedi. Bir video mesaj yayımlayan Zelenskiy “Ne yazık ki bölgeyi hedef alan saldırılar kritikti. Elektriği geri getirmek günler sürüyor.” diye konuştu.

UKRAYNA YANIT VERDİ

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Ancak Rusya'nın gece boyunca Odesa'yı hedef almasına Ukrayna'dan yanıt geldi. Melitopol şehrinin sürgün edilen Ukraynalı belediye başkanı ise, Ukrayna'nın Rus işgali altındaki Melitopol'a füze saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Donetsk ve Kırım'da da patlamalar olduğu bildirilirken, Rus yetkililer tarafından kentte büyük bir yangının olduğuna dair bazı görüntüler de paylaşıldı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

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Sürgün edilen belediye başkanı Ivan Fedorov ise çok sayıda "işgalcinin" öldürüldüğünü kaydetti. Melitopol’de ise Moskova yanlısı yetkililer, füze saldırıları neticesinde iki kişinin öldüğünü ve 10 kişinin de yaralandığını söyledi.

Moskova tarafından atanan Zaporijya bölgesi valisi Yevgeny Balitskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Hava savunma sistemleri iki füzeyi durdurdu. Ancak dört füze hedeflerine ulaştı” diye konuştu. Balitskiy, Ukrayna'nın Himars füzeleriyle düzenlediği saldırıda "dinlenme tesisinin" insanların yemek yediği bir esnada vurulduğunu da sözlerine ekledi.

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