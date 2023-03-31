Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişme! Karşı taarruza hazırlanıyorlar, tarih verildi

Ukrayna- Rusya savaşı devam ederken Kiev yönetimi karşı taarruza hazırlanıyor. Hatta Ukrayna Savunma Bakanı tarih bile vererek 'Nisan veya Mayıs gibi Batı'dan gelen silahlarla saldıracağız' dedi.

AMAÇ İŞGALİ SONA ERDİRMEK

Ukrayna, geçen sene 24 Şubat'tan beri devam eden savaşta karşı taarruza hazırlanıyor. Kiev'in planı, cephede Rusya'ya karşı başlatılacak güçlü bir atakla işgali sona erdirmek. Ukrayna Savunma Bakanı, karşı taarruz için tarih vererek 'Nisan ya da Mayıs gibi saldıracağız' dedi. Karşı taarruzda Batı'dan gönderilen tank ve zırhlılar da önemli görev üstelenecek.

RUSYA'NIN KAYIPLARI ARTTI

Rusya'nın Bahmut kentindeki kayıpları arttı. Ukrayna Topçu Tugayı, bir cephane deposu ile bir Rus tedarik kamyonunu vurdu. Saldırıdan sonra depo ve kamyonda yangın çıktı.

ZELENSKİY'DEN AÇIKLAMA: BUNA İZİN VEREMEYİZ

Zelenskiy yaptığı açıklamada 'Bahmut'tan çekilirsek kan kokusunu alan Putin, daha fazla üzerimize gelir. Buna izin veremeyiz' dedi.



