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Rusya-Ukrayna savaşında yeni perde! Zelenskiy saldırıların ardından açıkladı: Yavaş yavaş...

30.07.2023 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın başkent Moskova’ya insansız hava araçlarıyla düzenlediği “terör saldırısı” girişiminin engellendiğini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise saldırıların ardından yaptığı açıklamada, "Savaş yavaş yavaş Rusya topraklarına, sembolik merkezlerine ve askeri üslerine geri dönüyor." dedi.

Rusya-Ukrayna savaşında yeni perde! Zelenskiy saldırıların ardından açıkladı: Yavaş yavaş...

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Rusya’nın başkenti Moskova bir kez daha insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Moskova’ya 3 adet insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda, ölen ya da yaralanan olmazken, iki ofis binasının cephesinde hasar meydana geldi.

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"KONUTLARIN OLMADIĞI BÖLGEYE DÜŞTÜ"

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıyı Ukrayna tarafının düzenlendiği öne sürülerek, "Kiev rejiminin 30 Temmuz sabahı Moskova kentindeki tesislere insansız hava araçlarıyla düzenlediği terör saldırısı girişimi engellendi. Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracı, Moskova bölgesindeki Odintsovo üzerinde hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildi. İki insansız hava aracı ise elektronik harp sistemleri tarafından engellendi ve kontrolü kaybederek, Moscow City’deki konutların olmadığı bölgeye düştü." denildi.

KIRIM'A İHA'LI SALDIRI

Bakanlık ayrıca, Moskova’nın yanı sıra Kırım’a da 25 adet insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini duyurarak, insansız hava araçlarından 16’sının Rus hava sistemleri ile 9’unu ise elektronik harp sistemleriyle engellendiğini açıkladı.

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"SAVAŞ RUSYA TOPRAKLARINA GERİ DÖNÜYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise saldırıların ardından yaptığı açıklamada, Rusya topraklarına yönelik saldırıların iki ülke arasındaki savaşın "kaçınılmaz, doğal ve kesinlikle adil bir süreci" olduğunu belirterek, "Savaş yavaş yavaş Rusya topraklarına, sembolik merkezlerine ve askeri üslerine geri dönüyor. Bu kaçınılmaz, doğal ve kesinlikle adil bir süreç." dedi.
Öte yandan Moskova’ya 24 ve 28 Temmuz tarihlerinden insansız hava araçlarıyla saldırlar düzenlenmişti, saldırılarda ölü ve yaralı olmadığı açıklanmıştı. (İHA)

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Vladimir Zelenskiy savaş rusya ukrayna

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