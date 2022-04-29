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Rusya Ukrayna'yı işgal etti, yüz binlerce Ukraynalı komşu ülkelere sığındı: 'Kızım bomba seslerini duymadığı için çok şanslı'

29.04.2022 03:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın işgali sonrasında Ukrayna'dan çoğu kadın ve çocuk yüz binlerce kişi komşu ülkelere sığındı. Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa'da bu yüzyılın en büyük mülteci krizinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Rusya Ukrayna'yı işgal etti, yüz binlerce Ukraynalı komşu ülkelere sığındı: 'Kızım bomba seslerini duymadığı için çok şanslı'

Rusya'nın işgali sonrasında Ukrayna'dan çoğu kadın ve çocuk yüz binlerce kişi komşu ülkelere sığındı. Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa'da bu yüzyılın en büyük mülteci krizinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

BM Mülteci Örgütü (UNHCR) Sözcüsü Shabia Mantoo, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında mülteci akını karşısında Ukrayna'nın tüm komşularını sınırlarını açık tuttuğunu, Ukraynalıların çoğunun Polonya, Macaristan, Moldova, Romanya ve Slovakya'ya geçtiğini söyledi.

Mantoo, Bazı Ukraynalıların Polonya sınırında 60, Romanya sınırında da 20 saate kadar beklemek zorunda kaldıklarını belirterek, "UNCHR tüm kaynaklarını seferber ediyor. Avrupa'da bu yüzyılın en büyük mülteci krizine doğru gidiyoruz" dedi.

Son verilere göre Ukrayna'yı terk edenlerin sayısı yarım milyonu aştı.

Ukrayna'da aralarında Kiev, Harkov ve Çernihiv'in de bulunduğu büyük kentlerde Rus saldırıları devam ediyor.

Bir hükümet yetkilisi, topçu ateşinin sürdüğü Harkov'da onlarca sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Ukrayna'da milyonlarca insanın patlamalar nedeniyle metro istasyonları ve derme çatma sığınaklarda kaldığını söyledi.

Liza Graç 10 aylık kızıyla Almanya'ya gitti

"**Kocam, 'Sizin gitmeniz lazım, tartışacak zamanımız yok' dedi"**

10 aylık kızıyla Almanya'ya giden Liza Graç, yaşadıklarını BBC'ye böyle anlattı:

"Korkunçtu. Ama şanslıydım. Ya da kendimi şanslı sayıyorum. Çünkü bu kararı füzeler gelmeye başladıktan sonra aceleyle aldık.

"Ukrayna'nın batısında yaşıyorum. Bu yüzden sınıra gelmek için çok fazla zamanın yoktu. Savaşın başlamasını beklemiyorduk. 24 Şubat sabahı yediyi biraz geçmişti. Pencerede sarı bir ışık çaktı. Sonra şiddetli bir patlama duyduk. Ardından havaalanının üstünü kalın bir duman tabakasının kapladığını gördük.

"Evimiz havaalanına yakın. Hemen eşyalarımızı topladık. Kocam, 'Sizin gitmeniz lazım, tartışacak zamanımız yok' dedi. Size o an neler hissettiğimi anlatamam. 10 aylık bebeğimle gittik, kocamı arkada bıraktık. Kızım şimdi rahat uyuyabildiği, bombaların ve patlamaların sesini, çığlıkları duymadığı için çok şanslı. Her şeyi kızım için yaptık."

Tanya Borislavska

Tanya Borislavska: Kocam evimizi kurtarma sözü verdi

Tanya Borislavska ise iki kızıyla birlikte Polonya'ya gitti:

"Kocam bizim Polonya'ya gitmemiz gerektiğini söyledi. Ama kendisi Ukrayna'da kaldı. Bize evimizi kurtarma sözü verdi. Evimizde çok mutluyduk. Ama şimdi yarın ne olacağını bilmiyoruz.

"Trende kocamla vedalaşırken büyük kızım ağladı. Sonra bütün tren ağlamaya başladı. Bir daha onu görüp göremeyeceğimizi bilmiyorum."

Olga Yatskeviç

'**Annem Rus tankı görürse molotof kokteyli atacağını söylüyor**'

Çocuklarıyla Polonya'ya giden Olga Yatskeviç annesi ve babasının evde kaldığını söylüyor.

"Nasıl hissedebilirsiniz ki? Bir gün evinizdesiniz, ertesi gün nereye gittiğini bilmiyorsunuz. Annem-babam evde kaldı. Evlerini terk etmeye cesaret edemediler. (Burada kızı Sonia araya girip 'Anneannem şimdi evde molotof kokteyl yapıyor' diyor). Bir Rus tankı görürse elinden geleni yapacağını söylüyor. Ülkesini böyle savunacak."

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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