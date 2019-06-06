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"Rusya, Venezuela'da üs kurmayı planlamıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 16:12 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: - "Rusya, Venezuela’ya asker göndermeyi veya orada üs kurmayı planlamıyor" - "Venezuela’daki Rus askeri uzmanlar, daha önce imzalanan sözleşmeler doğrultusunda orada bulunuyorlar”

ST. PETERSBURG (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela’ya asker göndermeyi veya orada üs kurmayı planlamadıklarını belirterek, "Venezuela’daki Rus askeri uzmanlar, daha önce imzalanan sözleşmeler doğrultusunda orada bulunuyorlar." dedi.

Putin, St. Petersburg’da uluslararası haber ajansı temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran siyasetiyle ilgili ABD ile Rusya’nın farklı görüşlere sahip olduğuna işaret eden Putin, "ABD’nin İran’a yönelik siyasetine katılmıyoruz. İran ile yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin soru işaretleri olabilir ama bunları neden istişare etmiyoruz? Daha önce inşa edilmiş bir şeyi tümüyle yıkarak çözüm aramak zorunda değilsiniz." diye konuştu.

Venezuela konusunda askeri müdahale senaryolarını kınadıklarını vurgulayan Putin, "ABD’nin müttefikleri bile askeri müdahaleyi desteklemiyor. Başka ülkelerin iç işlerine karışmak son derece ciddi ve bazen trajik sonuçlara neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Libya ve Irak’ta yaşananların, askeri müdahalenin olası kötü sonuçlarına yönelik örnekler olduğunu anlatan Putin, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşelidir. Venezuela’da tüm taraflar bir araya gelerek krize siyasi bir çözüm bulmalılar. Rusya, Venezuela’ya asker göndermeyi veya orada üs kurmayı planlamıyor. Venezuela’daki Rus askeri uzmanlar, daha önce imzalanan askeri teknik sözleşmeler doğrultusunda orada bulunuyorlar.”

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Anahtar Kelimeler:
İRAN putin Rusya Venezuela

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