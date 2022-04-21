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Rusya'ya bir şok daha! Japonya'da onaylandı: Kaybettiler

21.04.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası neredeyse tüm dünyada tepki gören ve birçok konuda yaptırım uygulanan Rusya, bir şok daha yaşadı. Japonya'da alınan kararla Rusya, "En çok kayırılan ülke" statüsünden çıkarıldı. Parlamento kararıyla bu statüyü kaybeden Rusya, ticari imtiyazlardan mahrum kalacak.

Rusya'ya bir şok daha! Japonya'da onaylandı: Kaybettiler

Ukrayna topraklarındaki işgal girişimiyle tüm dünyanın tepkisini çeken Rusya'ya yaptırımlar sürüyor. Başta ABD ve AB olmak üzere çok sayıda ülke tarafından birçok yaptırım uygulanan Rusya, şimdi de Japonya'dan gelen kararla sarsıldı. Parlamento, Rusya'nın "en çok kayırılan ülke" statüsünün kaldırılmasını onayladı.

TASARI KABUL EDİLDİ

Japonya parlamentosu, Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Rusya'nın "en çok kayırılan ülke" statüsünden çıkarılması tasarısını kabul etti. Böylelikle Rusya, "düşük gümrük vergileri ile az sayıda ticari engelleri" kapsayan söz konusu statüden mahrum bırakılacak.

Tasarı sonrası Japon hükümeti, Mart 2023 sonuna kadar Rusya'dan ithalatın daha yüksek vergilere tabi tutulmasını kapsayan yönetmelikler uygulayacak.

Maliye Bakanlığı, söz konusu uygulamanın, Japon ithalatçılara 4 milyar yen ek vergi yükü getirmesinin beklendiğini duyurdu.

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EN ÇOK KAYIRILAN ÜLKE İLKESİ

Söz konusu ilke, Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) üye ülkelerin ticari partnerleri arasında ayrım yapmamasını zorunlu kılıyor. Bir başka deyişle, bir üye ülke, herhangi bir ülkeye tanıdığı elverişli bir rejimi koşulsuz olarak tüm üye ülkelere uygulamak zorunda bulunuyor.

Bu ilkenin çeşitli istisnaları bulunurken, bunlar, gümrük birlikleri, serbest ticaret anlaşmaları gibi bölgesel ticaret anlaşmaları ve genelleştirilmiş tercihler sistemi gibi gelişme yolundaki ülkeler lehine düşük gümrük vergisi alınması veya gümrük vergisinin alınmaması gibi ayrımcı nitelikteki uygulamalar ile anlaşmanın öngördüğü anti-damping ve telafi edici vergiler gibi bazı diğer uygulamaları içeriyor. (AA)

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Japonya Rusya
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