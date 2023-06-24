HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya yangın yerine döndü o temizliğe devam etti! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor...

Rusya yangın yerine döndü o temizliğe devam etti! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor...

24.06.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'da Wagner grubu Rus Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nı hedef alarak isyan başlattı. Moskova'ya ilerleyeceğini bildiren Wagner grubu, Rostov şehrinde kontrol sağladı. Kentin sokaklarında tanklar gezerken bir temizlik görevlisinin sokakları temizlemeye devam etmesi sosyal medyada gündem oldu. İşte o ilginç görüntüler...

Rusya yangın yerine döndü o temizliğe devam etti! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor...

Rusya geceden beri son dönemdeki en hareketli saatlerini yaşıyor. Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e karşı saldırı düzenlediğini iddia etmesiyle isyan başlattı. Prigojin birliklerinin Rostov'a girmesinin ardından Savunma Bakanlığı binasını kuşattığı biliniyordu. Saatler içerisinde kontrolü ele alan Wagner birliklerinin tankları sokaklarda görüntülendi.

TEMİZLİKÇİ İŞİNİ YAPMAYA DEVAM ETTİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Rostov sokaklarında Wagner grubuna ait tanklar gezerken, bir temizlik işçisi sokakları temizlemeye devam etti.

Görüntüler sosyal medyada kısa süre içerisinde viral haline geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya'da sıcak saatler! Dünya, Wagner hakkındaki bu iddiayı konuşuyorRusya'da sıcak saatler! Dünya, Wagner hakkındaki bu iddiayı konuşuyor
Tatilciler akın etti! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştuTatilciler akın etti! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Aref borsada sihir mi yaptı?Aref borsada sihir mi yaptı?
Anahtar Kelimeler:
Rusya wagner

En Çok Okunan Haberler

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı Resmi Gazete'de

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı Resmi Gazete'de

Arda Güler için Fenerbahçe'den izin istediler!

Arda Güler için Fenerbahçe'den izin istediler!

Rusya'da sıcak saatler! Wagner kurucusu Prigojin Rostov'da: 'Şoygu ve Gerasimov'u buraya istiyoruz'

Rusya'da sıcak saatler! Wagner kurucusu Prigojin Rostov'da: 'Şoygu ve Gerasimov'u buraya istiyoruz'

Rusya'da sıcak saatler! Wagner'den açık tehdit geldi

Rusya'da sıcak saatler! Wagner'den açık tehdit geldi

ABD'ye kaçak yollarla giren Türk anne gündem oldu!

ABD'ye kaçak yollarla giren Türk anne gündem oldu!

'Pide, lahmacun, börek' talimatı gündem oldu! Bakanlıktan açıklama geldi

'Pide, lahmacun, börek' talimatı gündem oldu! Bakanlıktan açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Simpsonlar iş başında! Denizaltının kaybolacağını bildi mi?

Simpsonlar iş başında! Denizaltının kaybolacağını bildi mi?

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Yaban köpeği saldırdı! Anbean kamerada...

Yaban köpeği saldırdı! Anbean kamerada...

Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

Bayrama özel indirimler başladı! Sezonun en trend ayakkabı modellerindeki fırsatları kaçırmayın

Bayrama özel indirimler başladı! Sezonun en trend ayakkabı modellerindeki fırsatları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.