Rusya yangın yerine döndü o temizliğe devam etti! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor...

Rusya geceden beri son dönemdeki en hareketli saatlerini yaşıyor. Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e karşı saldırı düzenlediğini iddia etmesiyle isyan başlattı. Prigojin birliklerinin Rostov'a girmesinin ardından Savunma Bakanlığı binasını kuşattığı biliniyordu. Saatler içerisinde kontrolü ele alan Wagner birliklerinin tankları sokaklarda görüntülendi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Rostov sokaklarında Wagner grubuna ait tanklar gezerken, bir temizlik işçisi sokakları temizlemeye devam etti.
Görüntüler sosyal medyada kısa süre içerisinde viral haline geldi.