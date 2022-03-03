Rusya yasaklanan İskender füzesini fırlattı! İskender füzesi nedir özellikleri nelerdir? İskender füzesi hangi ülkeye ait?

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş hala devam ediyor. Geçtiğimiz gün vakum bombası kullanan Rusya, bu seferde İskender füzesini kullanmayı tercih etti. İskender füzesi, Rusya ile ABD arasında yapılan anlaşma gereği 1987 yılında yasaklanmıştı. Rusya, anlaşmayı dinlemeyerek Ukrayna'ya İskender füzesini fırlattı. Kısa menzilli atışlarda tercih edilen İskender füzesinin özellikleri bu haberden sonra merak ediliyor. İskender füzesinin ne kadar tahribat vereceği ve İskender füzesinin nasıl bir füze olduğunu haberimizde işledik...

İSKENDER FÜZESİ NEDİR?

Rusya'ın kullandığı İskender füzesi Rus yapımı bir kısa menzilli balistik füze sistemidir. 1987 yılında üretilmesi yasaklanmıştır. Ancak daha sonra Rusya tarafından Ukrayna'ya fırlatılması ile birlikte tekrar gündeme geldi.

İskender Füzesi, Rus yapımı balistik bir füze sistemidir. Daha çok kısa menzilli atışlarda tercih edilmektedir. İskender Füzesi, ilk olarak 2006 yılında üretime sunulmuştur. İskender Füzesi, 415-500 kilometre menzil, 6-50 kilometre arası uçuş irtifası ve radara görünmeme gibi özelliklere sahiptir.

İSKENDER FÜZESİ ÖZELLİKLERİ

Rus yapımı bir kısa menzilli balistik füze sistemidir. İskender'in bir dizi misket bombası, termobarik, yüksek patlayıcı parçalanmalı savaş başlığı, sığınak delici ve radarsavar görevleri için bir elektromanyetik darbe de dahil olmak üzere birçok farklı konvansiyonel savaş başlığı vardır. Aynı zamanda nükleer başlık da taşıyabilme kapasitesi bulunmaktadır.

İSKENDER FÜZESİ HANGİ ÜLKEYE AİT?

İskender füzesi, Rus yapımı olup kısa menzilli balistik bir füze sistemidir. İskender füzesi 2006 yılında üretilmeye başlandı. Bu füzenin bir dizi misket bombası, termobarik, yüksek patlayıcı parçalanmalı savaş başlığı, sığınak delici ve radarsavar görevleri için bir elektromanyetik darbe de içinde olmak üzere birçok farklı konvansiyonel savaş başlığı bulunmaktadır. 415-500 kilometre menzile sahip İskender Füzesi, 6-50 kilometre arası uçuş irtifa ve radara görünmeme özelliklerini de taşıyor.



